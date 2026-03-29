El requisito clave que cambió en las Becas Progresar 2026.

A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno avanza con la actualización del programa Becas Progresar 2026, con modificaciones relevantes que impactan directamente en miles de estudiantes de todo el país. El cambio incluye nuevos requisitos, un calendario de inscripción escalonado, criterios de permanencia más estrictos y la confirmación del monto mensual que percibirán los beneficiarios.

La reformulación fue oficializada mediante la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cuenta con intervención directa de la Secretaría de Educación, cuyo objetivo central es ordenar el sistema, mejorar los controles y garantizar que la ayuda llegue a quienes cumplen efectivamente con las condiciones académicas y socioeconómicas.

El requisito clave que cambió en las Becas Progresar 2026. Foto: NA

Qué cambió en los requisitos y cuánto tiempo duran las Becas Progresar en 2026

Si bien se mantienen los criterios generales, la normativa 2026 refuerza varios puntos clave. Por ejemplo, el ingreso del grupo familiar no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En cuanto a la edad, los límites varían según la línea:

Educación obligatoria : entre 16 y 24 años (con excepciones)

Educación superior : hasta 30 años para estudiantes avanzados

Enfermería : sin límite de edad

Formación profesional: hasta 24 años, ampliable a 35 en personas sin empleo formal

En tanto, un cambio central es la obligación de informar cualquier modificación personal, laboral o académica dentro de los 30 días. Esta exigencia incluye cambios de trabajo, suspensión de estudios o actualización de datos familiares. El trámite debe hacerse por los canales oficiales, como ANSES, la plataforma Progresar o Mi Argentina.

Entre las modificaciones también resalta la continuidad del beneficio. En educación obligatoria, la beca puede renovarse hasta por cuatro años, mientras que en formación profesional solo se permite extenderla por dos cursos por ciclo lectivo.

El requisito clave que cambió en las Becas Progresar 2026. Foto: X @MinCapHum_Ar

En tanto, el programa mantiene excepciones para grupos prioritarios, como personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y estudiantes a cargo de hogares monoparentales, quienes cuentan con mayor flexibilidad en edad e ingresos.

En definitiva, con las nuevas reglas mantener la información actualizada ya no es opcional: el incumplimiento puede derivar en la suspensión automática del beneficio, aun cuando el estudiante cumpla con los requisitos académicos.

Becas Progresar 2026: montos confirmados y fechas clave de inscripción

Uno de los puntos que más interés genera dentro de las modificaciones es el valor de la prestación. Para este año, el monto fue unificado en $35.000 mensuales para todas las líneas del programa (educación obligatoria, educación superior, enfermería y formación profesional).

Al igual que en años anteriores, el esquema de pago contempla una retención del 20%, que se libera una vez acreditada la regularidad académica. De este modo, el estudiante cobra el 80% mes a mes y el saldo restante se percibe al finalizar el ciclo lectivo, si es que cumple con los requisitos correspondientes.

Además, el tiempo de cobro dependerá del momento de ingreso al programa: quienes accedan en la primera convocatoria podrán cobrar hasta 12 cuotas, mientras que aquellos que ingresen más adelante tendrán un máximo de 6 cuotas.

En cuanto al cronograma de inscripción, este fue organizado por etapas para evitar superposiciones y facilitar la gestión:

Finalización de la educación obligatoria : del 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y Progresar Enfermería : del 6 al 30 de abril

Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

La inscripción se realiza de manera online, a través de la web oficial de Progresar o mediante la app Mi Argentina, con validación de datos personales, académicos y socioeconómicos.