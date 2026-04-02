Cuánto cuestan los peajes para ir a la Costa Atlántica. Foto: NA

Con la llegada del fin de semana largo por Semana Santa y el movimiento turístico hacia la Costa Atlántica, muchos conductores se preguntan cuánto dinero deben destinar a peajes para viajar en auto hacia destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y otras localidades del Partido de La Costa.

Según los valores actualizados, recorrer las principales rutas hacia estos destinos implica un gasto significativo en cabinas de peaje, especialmente en los corredores más transitados.

Cuánto cuestan los peajes para ir a la Costa Atlántica. Foto: Foto generada con IA

Peajes en Ruta 2: cuánto cuesta ir a Mar del Plata

Para quienes viajan hacia Mar del Plata por la Ruta 2, los principales peajes son:

Samborombón: $7.000

Maipú: $7.000

En total, solo en este tramo se deben abonar $14.000 por vehículo en un viaje de ida.

Peajes en Ruta 11 y conexiones a la Costa Atlántica

Para quienes continúan viaje hacia destinos como Villa Gesell, Pinamar o el Partido de La Costa, se suman otros peajes:

Peaje La Huella (Ruta 11): $7.000

Ruta 74 (General Madariaga): $3.000

Ruta 11 (Mar Chiquita): $3.300

Dependiendo del destino final, el costo total de peajes puede superar los $20.000 solo de ida, especialmente para quienes combinan Ruta 2 con accesos por Ruta 11 o Ruta 74.

Este escenario obliga a los viajeros a tener en cuenta el gasto en peajes dentro del presupuesto general del viaje, junto con el combustible y otros costos asociados.

Recomendaciones para los conductores el fin de semana largo

Ante estos valores, es recomendable: