Los beneficios de Cuenta DNI para enero 2026. Foto: Banco Provincia.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, continúa consolidándose como una de las herramientas de pago más utilizadas en la provincia de Buenos Aires. Con más de 10 millones de usuarios, la aplicación renueva su esquema de promociones con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano en un mes marcado por las vacaciones, el turismo y el aumento del consumo.

El programa de beneficios abarca rubros clave del día a día, como supermercados, farmacias y comercios de cercanía, pero también se extiende a sectores vinculados al verano, como balnearios, locales gastronómicos, librerías y universidades. A través de un cronograma organizado por días y categorías, Cuenta DNI permite planificar compras y maximizar el ahorro semanal.

Los beneficios de Cuenta DNI para enero 2026. Foto: Banco Provincia. Foto: Freepik / Banco Provincia.

Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos para este lunes 12 de enero

Marcas emblemáticas del verano y balnearios

Durante todo el mes de enero, Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento todos los días en marcas clásicas del verano y balnearios adheridos.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. Entre los comercios incluidos se encuentran:

Atalaya.

Centinela.

Chichilo.

El Topo.

Freddo.

Havanna.

La Fonte de Oro.

Luccianos.

Manolo.

Además de balnearios como:

El Calamar Loco.

Guardalavaca.

Hanalei.

Manaos.

Marbella.

Pepe’s, Mute.

Torreón del Monje.

Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento todos los días en marcas clásicas del verano como Lucciano's. Foto: Instagram @luccianos_

Supermercados

Los supermercados adheridos mantienen promociones activas los siete días de la semana, con descuentos que varían entre el 10% y el 20%, según la cadena y el día. Participan del programa:

ChangoMás.

Día.

Toledo.

Carrefour.

Nini Mayorista.

En el caso de ChangoMás, el beneficio es del 15% los jueves, viernes y sábados, mientras que las demás cadenas aplican rebajas en jornadas específicas.

Los supermercados adheridos mantienen promociones activas los siete días de la semana. Foto: NA

Ferias y mercados bonaerenses

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen durante todo enero un 40% de descuento en productos frescos y regionales. El tope de reintegro es de $6.000 por persona y por semana, una iniciativa que impulsa el consumo local y facilita el acceso a alimentos a precios más bajos.

Universidades

Las universidades bonaerenses adheridas brindan un 40% de descuento todos los días, con un límite de devolución semanal de $6.000 por persona. El beneficio alcanza a distintos bienes y servicios del ámbito académico y se mantiene vigente durante todo enero.

Librerías

Los lunes y martes, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en librerías de la provincia de Buenos Aires. Este beneficio no tiene tope de reintegro, lo que lo convierte en una opción atractiva para la compra de libros, apuntes y material de lectura durante el verano.

Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en librerías de la provincia de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Paso a paso: cómo obtener Cuenta DNI

Para acceder a estos beneficios, es necesario descargar la aplicación oficial de Cuenta DNI del Banco Provincia en un celular compatible.

El usuario debe ser mayor de 18 años, contar con DNI vigente y tener domicilio registrado en la provincia de Buenos Aires, ya que la billetera está destinada exclusivamente a residentes bonaerenses.

El alta se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de asistir a una sucursal. A través de la app, el usuario completa sus datos personales y valida su identidad utilizando la cámara del teléfono. La apertura de la cuenta es gratuita y el proceso se completa en pocos minutos.

Los beneficios de Cuenta DNI para enero 2026. Foto: Banco Provincia

Con un esquema de descuentos amplio y organizado, Cuenta DNI se mantiene como una de las principales aliadas para el ahorro en este inicio de año, especialmente en un contexto de vacaciones y alta demanda de consumo.