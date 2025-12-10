Banco Provincia: cómo canjear los puntos Mesumo para obtener importantes beneficios

El canje de los puntos se lleva a cabo en pocos minutos desde el portal de Mesumo y ofrece una amplia variedad de rubros, desde gastronomía y entretenimiento hasta herramientas, electro y cursos.

Sumar puntos con el Banco Provincia para canjearlos por productos. Foto: Banco Provincia.

Los usuarios del Banco Provincia pueden canjear sus puntos acumulados en Mesumo y tienen tiempo para hacerlo hasta este miércoles 10 de diciembre.

Mesumo es un programa de beneficios que da la posibilidad de transformar esos puntos en productos y servicios del catálogo oficial. Canjearlos es fácil y la gestión se puede realizar en pocos minutos.

Así, Mesumo se transforma en una propuesta de fidelización de la entidad financiera más importante de la provincia de Buenos Aires y su funcionamiento es a través de la acumulación de puntos a raíz del uso de las tarjetas de crédito y débito de la entidad en comercios bancarios. También se suman puntos por ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios, la billetera virtual del banco.

Los puntos acumulados se pueden canjear por productos, vouchers o servicios.

Todos estos puntos acumulados se pueden canjear por productos, vouchers o servicios publicados en el catálogo online. Una vez canjeado los puntos, los cupones obtenidos podrán utilizarse entre el 15 y el 31 de diciembre en locales adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con QR como con Clave DNI.

Banco Provincia: el paso a paso para canjear los puntos de Mesumo

La forma más sencilla de canjear los puntos acumulados por productos o servicios incluye siete pasos que se pueden realizar en pocos minutos y permiten elegir una gama importante de opciones para todas las edades, en donde destacan rubros como Gastronomía, Herramientas, Hogar y Deco, Fiestas, Entretenimiento, Electro, Deportes, Cursos, Belleza y Salud, Aire Libre, Blanquería, Bolsos y Mochilas, entre otros.

Hay varias categorías para elegir por cuáles productos canjear los puntos.

Ingresar al portal Mesumo. Hacer clic en “Ingresar” y registrarse con un e-mail validado. Revisar el correo electrónico y usar el código de seguridad recibido para acceder. Buscar el producto, servicio o voucher deseado. Seleccionarlo y presionar “Canjear”. Recibir el correo con un nuevo código de seguridad y cargarlo para confirmar el canje. Finalizar la operación y esperar el mail de confirmación definitiva.

Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en diciembre 2025

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: