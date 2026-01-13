Ahorro con Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y reintegros en supermercados durante enero 2026
La billetera virtual del Banco Provincia renovó sus posibilidades de ahorro para los usuarios. Enterate todo, en la nota.
Cada mes tiene novedades en Cuenta DNI, con nuevos descuentos y beneficios a la hora de comprar en distintos ámbitos. A la hora de acudir al supermercado, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece distintas opciones para ahorrar a la hora de abastecer las alacenas durante enero 2026.
Dependiendo del día y la marca en cuestión, se pueden aprovechar descuentos y reintegros que resultan fundamentales para el ahorro de cada mes.
Esta vez, las marcas afectadas son Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, teniendo cada uno sus días y sus particularidades que merecen ser repasadas antes de comprar.
Además, durante enero habrá un especial para los supermercados del interior de Buenos Aires. Diversas cadenas y marcas tendrán un 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana.
Cuenta DNI: los descuentos en supermercados durante enero 2026
- Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $40.000. Con devolución en el acto.
- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?
Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos:
- Descargar la app de forma gratuita desde Google Play o App Store.
- Sacar una foto del DNI (frente y dorso) con la cámara del celular.
- Realizar un escaneo facial, asegurándose de no usar lentes, gorras o vinchas.
- Completar los datos personales solicitados y configurar una clave de acceso.