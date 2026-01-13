Supermercados. Foto: NA / Daniel Dopacio

Cada mes tiene novedades en Cuenta DNI, con nuevos descuentos y beneficios a la hora de comprar en distintos ámbitos. A la hora de acudir al supermercado, la billetera virtual del Banco Provincia ofrece distintas opciones para ahorrar a la hora de abastecer las alacenas durante enero 2026.

Dependiendo del día y la marca en cuestión, se pueden aprovechar descuentos y reintegros que resultan fundamentales para el ahorro de cada mes.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Esta vez, las marcas afectadas son Día, Nini Mayorista, Carrefour, Toledo y Chango Más, teniendo cada uno sus días y sus particularidades que merecen ser repasadas antes de comprar.

Además, durante enero habrá un especial para los supermercados del interior de Buenos Aires. Diversas cadenas y marcas tendrán un 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana.

Supermercado Foto: Cedida por anunciante

Cuenta DNI: los descuentos en supermercados durante enero 2026

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $40.000. Con devolución en el acto.

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes , que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes , en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Twitter @bancoprovincia.

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: