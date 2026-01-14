El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en 10 meses:

El Banco Central de la República Argentina. Foto: Reuters.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de dólares en 10 meses. Además, se informó el pago de u$s100 millones a organismos internacionales.

En ese contexto, la autoridad monetaria aceleró el proceso de atesoramiento de reservas al adquirir u$s187 millones.

El BCRA realizó la mayor compra de dólares en 10 meses. Foto: Banco Central

Así, alcanzó reservas por 44.717 millones de dólares, en el marco de su decisión de empezar a adquirir divisas como venía solicitando el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el comienzo del año, el BCRA ya compró unos u$s520 millones. Se trata de un monto relevante en el marco de los vencimientos de deuda de este año.

El Central volvió a mostrarse como comprador neto en el mercado oficial, algo relevante tras varios meses en que la acumulación de reservas fue el punto más débil del programa.

Para los expertos, el BCRA logró despejar las tensiones cambiarias de corto plazo y eso favorece la compra de reservas.

Banco Central. Foto: NA

La economía argentina este 14 de enero

Por su parte, el dólar oficial volvió a retroceder este miércoles 14 de enero luego de registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. De este modo, se amplió la brecha con el techo de la banda.

La divisa cerró este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

Durante la jornada de mitad de semana, la moneda estadounidense obtuvo una leve baja de $5 luego de haberse conocido la inflación de diciembre. En el mercado informal, el dólar blue operaba en alza tras haber registrado dos subas en el día.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.