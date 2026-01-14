Celulares con buena relación precio-calidad. Foto: Unsplash.

El Gobierno anunció que se eliminarán los aranceles de importación de celulares y pasarán a ser del 0%. La medida enmarcada en el libre mercado, una política de Javier Milei, comenzará a regir desde este jueves 15 de enero y fue comunicada por Manuel Adorni a través de sus redes sociales oficiales. “Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos”, indicó.

El anuncio del Gobierno implica que importar un celular desde cualquier país no pagará derecho de importación. De todos modos, siguen existiendo IVA, Ganancias, impuestos internos y tasas logísticas. Para el consumidor final, en principio, debería implicar la baja de precios y más variedad de modelos de dispositivos móviles.

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%.Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió Manuel Adorni a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cuánto puede bajar de precio un celular con la eliminación de los aranceles de importación

Dependerá de la estructura tributaria restante, dado que en Argentina el costo no es solo el arancel de importación, sino también IVA, Ganancias, impuestos internos y tasas logísticas. Lo que sí puede pasar es que exista una mayor competencia entre marcas, mayor oferta de gamas medias y altas y reacomodamiento de la industria local.

Arancel 0 en celulares: el golpe a la industria de Tierra del Fuego

Hasta el momento, el esquema en Argentina protegía la producción local a través de aranceles altos a electrónicos importados; incentivos fiscales en Tierra del Fuego; y sistema de licencias no automáticas. Al llevar los aranceles a 0%, la Provincia pierde protección porque el importado ahora compite a precio internacional.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Foto: Samsung

Esto podría ocasionar un ajuste en el volumen ensamblado, reducción de empleo industrial en el sector y/o reconversión o presión políticas de gobernadores y sindicatos. Algo similar ocurrió en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando redujo aranceles para notebooks y tablets.