Peajes argentinos. Foto: argentinagob

El Gobierno nacional lanzó un proceso para actualizar y aumentar las tarifas de peajes en distintos tramos de la red vial nacional, entre ellos la autopista Riccheri (Ezeiza–Cañuelas) y varias rutas concesionadas bajo la empresa estatal Corredores Viales S.A.. La iniciativa forma parte de una revisión integral de los cuadros tarifarios que regirán en 2026 para gran parte de las rutas con peaje del país.

La convocatoria se oficializó mediante la Resolución 42 publicada en el Boletín Oficial, que establece una consulta pública sobre la actualización tarifaria en los corredores I al X, es decir, más de una decena de rutas nacionales, incluidas las autopistas con peaje directo. El Gobierno propone una suba de hasta alrededor del 18% en los peajes controlados por Corredores Viales S.A., que en la práctica encarecería los costos para los conductores en distintas categorías de vehículos.

Según el proyecto que se somete a participación ciudadana, la tarifa mínima en hora pico para autos podría pasar a $1.500 en la autopista Riccheri, mientras que otros vehículos y categorías tendrían ajustes proporcionales que llegarían hasta $7.500 para camiones de mayor porte. Estas cifras podrían comenzar a regir desde mediados de febrero, una vez finalizado el trámite de participación y la publicación de los nuevos cuadros tarifarios.

La medida es parte de un proceso más amplio de revisión de la red vial concesionada y de privatización de ciertos tramos, en el marco del llamado a licitación de corredores viales nacionales que impulsó el Gobierno en los últimos meses. El objetivo oficial es ajustar los valores en función de costos operativos y de mantenimiento, aunque también se busca avanzar en mecanismos más amplios de participación del sector privado en el manejo de concesiones.

Para poder aplicar estos aumentos, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) habilitó una consulta ciudadana online abierta desde el 14 de enero hasta el 5 de febrero, donde los usuarios pueden expresar opiniones o plantear objeciones sobre los nuevos cuadros tarifarios. Estos procedimientos se realizan como parte del proceso administrativo previo a la aprobación definitiva de los nuevos valores.

Los aumentos previstos en la autopista Riccheri y otras rutas nacionales se suman a otras subas que vienen registrándose en los peajes del país en años recientes, en un contexto de ajustes tarifarios más amplios y en medio de quejas por el impacto en los costos de transporte y de viajes de turismo.