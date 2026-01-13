Reunión de Javier Milei con gobernadores. Foto: Presidencia

La discusión por la reforma laboral en el Congreso está atravesada por un elemento que va más allá del texto técnico: la posible quita de recursos coparticipables a las provincias, que comenzó a generar tensiones incluso entre aliados del gobierno de Javier Milei. La advertencia se acrecentó en las últimas semanas, cuando legisladores provinciales expresaron preocupación por el impacto fiscal de ciertas partes del proyecto que obtuvo dictamen en diciembre de 2025 en el Senado.

La disputa se intensificó a partir de reclamos de mandatarios provinciales, que podrían ver reducidos los ingresos que reciben por coparticipación si se aplican algunos cambios tributarios incluidos en el proyecto oficial, en particular, los vinculados al impuesto a las Ganancias. En este sentido, un diputado opositor cuestionó en diálogo con Infobae el giro de la negociación: “¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”.

Desde despachos con voluntad de colaborar con el oficialismo, también se deslizaron críticas. Otra fuente legislativa dijo que, aún en un escenario donde la macroeconómica “está mejor”, argumentó que los gobernadores tendrían dificultades si se les quita el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos en una planta pública y aseguró que no se podría compensar con Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En respuesta a estas señales, el oficialismo relativizó el impacto y trató de bajar la tensión. “No parece ser tan grave, aunque cada provincia es distinta. No es lo mismo una en la que pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa que otra con mucha más espalda”, sostuvo un senador de La Libertad Avanza. En esta misma línea, otro dirigente del interbloque oficialista opinó que no hay que “armar grandes dramas” si no hay votos para algún artículo, recordando que situaciones parecidas ocurrieron con otros proyectos y el país “siguió adelante”.

En paralelo, un legislador peronista que sigue de cerca la negociación sostuvo que la cuestión de la coparticipación podría transformarse en “moneda de cambio” a medida que se acerque la sesión en el Congreso. Según esa visión, “estará en manos del Presidente, junto a los ministerios de Economía y del Interior” encontrar un equilibrio para asegurar apoyos sin desgastar el vínculo con mandatarios aliados.

La preocupación por la coparticipación no es menor. Según análisis compartidos con la Casa Rosada, la reducción de recaudación coparticipable por cambios en Ganancias y otros capítulos fiscales implicaría fuertes caídas de recursos para las provincias, un punto que ya fue señalado por gobernadores y que el Ejecutivo está tratando de abordar con negociaciones que incluyen posibles “compensaciones” fiscales y diálogo directo con los mandatarios.

En este contexto, la reforma laboral, proyecto de ley que el oficialismo busca aprobar en febrero tras convocar sesiones extraordinarias, se perfila no solo como un cambio en las reglas del trabajo, sino también como un elemento de negociación política que podría condicionar la articulación con provincias aliadas en el Senado y en Diputados.

Semana clave para la reforma laboral: Diego Santilli se reunirá con cuatro gobernadores y escuchará sus pedidos

El Gobierno tiene la intención de aprobar la Ley de Modernización Laboral, más conocida como Reforma Laboral, en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero. Para ello, Santilli es el encargado de conseguir los votos pasando por las provincias.

Diego Santilli, ministro de Interior. Foto: NA

La primera reunión fue con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en un primer paso de una extensa serie de negociaciones con las provincias; Santilli estima reunirse con 10 gobernadores más en el mes de enero. Las próximas reuniones serán con representantes de Chaco, Mendoza y Corrientes, en ese orden. El gobernador chaqueño Leandro Zdero recibirá al ministro del Interior el lunes 12 de enero, mientras que el correntino Juan Pablo Valdés lo hará el jueves 15.