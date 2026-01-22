Becas Progresar. Foto: NA.

Las Becas Progresar 2026 están dirigidas a los alumnos del segmento de educación obligatoria. El programa brinda un apoyo económico mensual para aquellos que deseen terminar sus estudios, así como también realizar cursos de formación.

Una consulta recurrente entre los interesados es el proceso para inscribirse. La buena noticia es que no es necesario acudir a una oficina estatal para llevar adelante el trámite, ya que se puede hacer de manera online e incluso desde el celular.

Si bien aún la inscripción no está disponible, se estima que el período de inscripción se habilite entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Cómo anotarse en las Becas Progresar 2026

Ingresar al sitio de Becas Progresar o ingresar desde la aplicación Progresar+, solo disponible para celulares con Android. Registrarse en la plataforma y crear un usuario o iniciar sesión con el correo electrónico y contraseña colocados. Colocar los datos personales como nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. Cargar toda la información académica y socioeconómica, como instancias de estudio y contexto familiar. Seleccionar sobre la línea de beca que corresponda a tu caso: estudios obligatorios, superiores, capacitaciones laborales o enfermería. Revisar cada dato colocado para verificar que estén actualizados y sean correctos. Finalizar el trámite en la plataforma con el envío de la solicitud de inscripción.

Las Becas Progresar tienen como fin darles apoyo a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén estudiando en instituciones oficiales públicas o privadas, siempre y cuando estén reconocidas por el Ministerio de Capital Humano.

Cabe recordar que el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años en caso de personas que tengan hijos menores o con discapacidad. Además, el programa está dirigido a distintos grupos de personas, por lo que cada línea de becas es distinta: