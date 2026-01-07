Cuándo cobro Becas Progresar 2026: Anses confirmó el cronograma de pagos de enero 2026

La Secretaría de Educación informó las fechas de cobro de las Becas Progresar de enero de 2026, que se acreditarán según la terminación del DNI. Además, se detallan los montos, las retenciones vigentes y el estado de la inscripción al programa.

¿Cuándo se cobran las Becas Progresar en enero 2026? Foto: X/@MinCapHum_Ar

La Secretaría de Educación de la Nación dio a conocer el cronograma oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) correspondiente a las Becas Progresar de enero de 2026.

Los estudiantes beneficiarios del programa pueden conocer con anticipación la fecha exacta en la que se estará acreditando el dinero en sus cuentas, y esto dependerá de la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Becas Progresar. Foto: X/@MinCapHum_Ar

¿Cómo serán los cobros de las Becas Progresar en enero 2026?

Tal como viene siendo hasta ahora, el calendario de pagos de Becas Progresar se organiza de forma escalonada y varía según el último número del DNI del titular.

El cronograma dispuesto por Anses es el siguiente:

Viernes 12 de enero cobrarán quienes tengan DNI finalizados en 0 y 1 ;

Sábado 13 de enero será el turno de los documentos terminados en 2 y 3 ;

Domingo 14 de enero percibirán el pago los beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5 ;

Lunes 15 de enero lo harán aquellos con documentos terminados en 6 y 7 ;

Martes 16 de enero cobrarán los estudiantes con DNI finalizados en 8 y 9.

Desde el organismo aclararon que, por el momento, estas fechas aún no se visualizan en la plataforma Mi Anses.

En cuanto a los montos, la cuota mensual de Becas Progresar es de $35.000. Sin embargo, en el caso de los estudiantes universitarios y terciarios que se encuentren cursando su primer año dentro del programa del Ministerio de Capital Humano, se aplica una retención del 20% durante este período. Esta retención se liquida una vez que el estudiante acredita la regularidad académica correspondiente.

Becas Progresar. Foto: argentina.gob.ar

Además, según las liquidaciones observadas por algunos beneficiarios que cobran a través de Mercado Pago, Anses comenzó a abonar la retención del 20% aplicada durante 2025. A esto se suma el pago de la segunda cuota del estímulo destinado a los estudiantes del nivel obligatorio que cumplieron con las actividades de extensión formativa previstas en la Resolución 388/2025.

Cabe recordar que la inscripción a Becas Progresar 2026 aún no fue habilitada por el Ministerio de Capital Humano. Se espera que el proceso se abra al inicio del nuevo ciclo lectivo, momento en el cual Anses brindará más detalles sobre los requisitos y plazos.