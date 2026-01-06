En línea con la Casa Blanca: el gobierno de Milei reafirmó su apoyo a EEUU y rechazó el ascenso al poder de Edmundo González Urrutia en Venezuela

El Ejecutivo nacional ratificó su alineamiento con Donald Trump y rechazó que Edmundo González Urrutia sea promovido como presidente en Venezuela en sintonía con Estados Unidos.

La comitiva argentina liderada por Javier Milei junto a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Foto: NA

El Gobierno nacional rechazó de manera terminante las versiones que circulaban en redes sobre un supuesto vínculo entre su política exterior y la promoción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela a pesar de haber ganado las elecciones de 2024. Desde la Casa Rosada, afirmaron que esas especulaciones carecen de fundamento y ratificaron que la administración de Javier Milei mantiene una enfoque de alineamiento con la Casa Blanca y con los principales aliados internacionales.

Una persona importante de la mesa chica del oficialismo desmintió de manera tajante que el presidente haya estado hablando con otros jefes de Estado acerca de la posibilidad de promover a Edmundo González Urrutia al poder, a pesar de haber sido elegido como presidente en las elecciones realizadas en 2024. “Es falso”, sostuvieron en diálogo con Infobae.

Cabe recordar que tras la captura de Maduro, Milei salió a hablar para exponer que "ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el Presidente electo“. La Casa Rosada reafirmó además que su política hacia Venezuela se desarrolla a través de canales diplomáticos formales y con pleno respeto al derecho internacional, en sintonía con los lineamientos expresados por la administración de Estados Unidos.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

De hecho, Donald Trump le bajó el tono a la centralidad de González Urrutia para este momento de Venezuela y dijo que Corina Machado “no tiene el respaldo ni el respeto necesarios para liderar el país”. En este marco, el Gobierno insistió en que la cooperación con Estados Unidos no implica mediadores no oficiales ni figuras externas, sino una articulación institucional centrada en la agenda bilateral y multilateral, de acuerdo con los intereses argentinos y para no interferir en las negociaciones que partan desde Washington.

De esta manera, en Casa Rosada estiman que la situación en el país caribeño está atravesada por un trasfondo particular. “La estructura del régimen sigue vigente”, dijo una fuente de la Presidencia a Infobae, quien agregó que “llamar a elecciones sería un delirio porque no podría haber un proceso viable”.

Machado agradeció a Trump por la captura de Maduro: intentará volver pronto a Venezuela

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, agradeció a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por el operativo llevado adelante por sus fuerzas de seguridad para detener a Nicolás Maduro el pasado sábado por la madrugada.

La figura política habló durante una entrevista con el presentador Sean Hannity, en Fox News. Además, reveló sus planes de retorno a Venezuela. Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

María Corina Machado en Noruega, Premio Nobel de Paz Foto: EFE

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.