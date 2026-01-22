ANSES confirmó cuándo se habilitarán las liquidaciones de febrero 2026:

Economía argentina Foto: anses

ANSES informó que las liquidaciones de febrero estarán disponibles en el portal Mi Anses a partir del lunes 9.

Asimismo, ese día comenzarán los pagos para los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios del SUAF.

Ajuste en febrero de 2026

Tras conocerse el nuevo dato de inflación de diciembre 2025, que entregó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se actualizaron los montos de los haberes de distintas prestaciones. Además, se adelantó el calendario de pagos, por lo que se pueden consultar las nuevas fechas.

Los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) subirán un 2,8% en febrero 2026 para las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, tanto de AUH como de SUAF.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.

ANSES Foto: ANSES / Facebook

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobran en febrero 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $359.079,71. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $429.079,71.

Jubilación máxima : $2.425.266,42. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.263,77 y un total de $357.263,77 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $251.355,79. Sumando el bono, el depósito llega a $321.355,79

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $359.079,71.

Calendario de pagos: cuándo cobro ANSES en febrero 2026

Jubilaciones mínimas

DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026

Jubilaciones por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero de 2026

ANSES. Foto: ANSES.

Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en febrero 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera: