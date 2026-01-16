El local permanecerá abierto hasta el 31 de enero con liquidación total en sus productos. Foto: Presente Noticias

Después de una diez años de funcionamiento, un histórico comercio de galletitas cerrará sus puertas para siempre: se trata del local de la tradicional marca Tía Maruca en la localidad bonaerense de Bolívar, en medio de un contexto económico complejo que hizo insostenible la continuidad del negocio. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por parte de clientes habituales, vecinos y comerciantes de la zona que veían en el lugar un símbolo amable de la vida cotidiana local.

La decisión de dar por finalizada la actividad se tomó luego de meses de dificultades operativas y financieras que se acentuaron en este último tiempo debido al aumento de costos y la caída de la venta minorista en sectores tradicionales. “No es una despedida que hayamos imaginado ni deseado. Durante una década pusimos acá todo: esfuerzo, tiempo, sacrificios, ilusiones y muchísimo amor. Cada día abrimos con la esperanza de seguir creciendo, de seguir compartiendo con ustedes lo que tanto nos apasiona. Cada galletita tuvo detrás trabajo, dedicación y ganas de hacer las cosas bien”, indicó el comercio en un posteo realizado en sus redes sociales.

Las clásicas galletitas pepas de Tía Maruca. Foto: Tía Maruca.

Desde su apertura, Tía Maruca se había convertido en un clásico para familias y visitantes de Bolívar destacándose no solo por la variedad de galletitas artesanales que ofrecía, sino también por su ambiente familiar y su presencia constante en eventos y celebraciones comunitarias. Era habitual ver que varias generaciones acudían al local para comprar productos que con el tiempo formaron parte de recuerdos personales y rituales familiares.

"Lamentablemente, la situación económica que estamos atravesando hizo imposible continuar. Por más que lo intentamos, por más que resistimos y luchamos, llegó un momento en el que sostener el negocio dejó de ser viable. Esta decisión no nace de la falta de ganas, sino de una realidad que nos supera y nos duele profundamente“, se lamentaron desde el local.

Cierra el comercio de galletitas Tía Maruca en Bolívar: hasta cuándo estará abierto

Con el cierre, varios empleados se quedarán sin trabajo y el sector comercial de esa zona de la ciudad perdió un punto de atracción para los compradores habituales. El lugar estará abierto hasta el 31 de enero con liquidación total en todos sus productos, además de imperdibles descuentos y promociones.

"Este lugar fue mucho más que un negocio: fue un sueño, un proyecto familiar, un espacio de encuentro. Se va con nosotros una parte muy importante de nuestra historia, pero también quedan los recuerdos, el cariño y el orgullo de haberlo intentado todo. Gracias de corazón por acompañarnos, por apoyarnos y por ser parte de este camino. Aunque hoy nos toque cerrar, lo vivido nadie nos lo quita. Hasta siempre, y gracias por estos 10 años", cerró el posteo.

Tía Maruca, empresa de galletitas

Decenas de personas reaccionaron con desazón tras la decisión tomada por Tía Maruca en Bolívar y brindaron palabras de contención a los responsables del comercio de galletitas. “Lo lamento mucho. Cada negocio, pyme que cierra sus puertas, es un motivo más de tristeza que se lleva sueños, proyectos, trabajo...”; “Les deseo lo mejor. Es verdad, el poder adquisitivo ha bajado tanto, que el asalariado recorta y recorta”; “Los vamos a extrañar y éxitos en lo que les depare el destino. Excelente la atención que tuvieron siempre y muy buenas personas”, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente.

El pasado 1° de octubre de 2025, el local Tía Maruca de la localidad de Chascomús también cerró sus puertas y 27 personas se quedaron sin trabajo. Según explicaron sus empleados, no hubo telegramas de despido ni indemnizaciones formales, sino la promesa de una “compensación económica” en cuotas, propuesta que rechazaron de manera tajante.

Chau para siempre: un histórico comercio de Buenos Aires cierra después de 40 años y anunció liquidación total en sus productos

En una economía compleja, donde muchas veces los salarios terminan siendo un peso notable para ciertos negocios y donde los ingresos no acaban de cubrir los gastos, La Fama Hogar, un comercio emblemático de la ciudad de Bolívar (provincia de Buenos Aires) con cuatro décadas de trayectoria, cerrará definitivamente sus puertas a partir de enero 2026.

Karina Suanno, propietaria de La Fama Hogar, tomó la drástica decisión. Ella está al frente de este lugar desde el 2012. “La situación comenzó a complicarse porque nosotros dependemos mucho de la gente del campo”, expuso Karina en diálogo con el portal Presente Noticias. Luego se refirió al contexto económico que afectó de forma directa las ventas del comercio en los últimos tiempos. La disminución del consumo, el principal flagelo de este emprendimiento familiar.

La Fama Hogar, en Bolívar. Foto: Presente Noticias.

La historia de La Fama Hogar hay que encontrarla en sus inicios, en 1986, cuando abrió su primer local en la avenida San Martín de Bolívar. Diez años después, el padre de Karina compró el edificio ubicado en la avenida Brown, donde el comercio empezó a funcionar hasta la actualidad. Ese traslado significó la primera gran ampliación del negocio, que en 2014 volvió a crecer, ya bajo la conducción de Karina, tanto en espacio como en variedad de mercadería.