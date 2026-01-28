Nuevos productos en los supermercados. Foto: Freepik

Hasta hace poco, muchos productos que se conseguían en todo el mundo resultaban inaccesibles para aquellos argentinos que no podían viajar al exterior. Hoy en día, tras la apertura de las importaciones, los supermercados apuestan a ampliar la oferta con artículos foráneos para atraer clientes con calidad y variedad.

En las góndolas ya no sorprende ver productos emblemáticos de la gastronomía europea -como pastas provenientes de Italia, chocolates de Bélgica, cervezas de Alemania, jamones de España o quesos de Francia- exhibidos junto a las marcas nacionales históricas que dominan el consumo cotidiano.

El avance de los productos importados no se da de manera pareja en todo el país ni en todos los formatos comerciales. Su presencia es mucho más visible en las grandes cadenas de supermercados y casi inexistente en los comercios de cercanía, como los supermercados chinos. Además, el fenómeno se acentúa en sucursales ubicadas en barrios de alto poder adquisitivo del AMBA, donde la demanda de artículos premium y propuestas gourmet se mantiene firme.

En este contexto, las galletitas ocupan un lugar destacado. En ese rubro se destaca un regreso cargado de nostalgia: reaparecieron las clásicas galletas danesas, generosas en manteca y presentadas en la inconfundible lata redonda que, en muchas casas de los años 90, terminaba reciclada como costurero familiar.

En Jumbo, las butter cookies de la marca Dan Cake, en su presentación de 454 gramos, se venden a $17.900. Las más emblemáticas para el público argentino -las Jacobsen Wonderfull, reconocibles por su clásica lata azul con ilustraciones de galletitas a lo largo de toda la circunferencia- alcanzan los $20.500. En cambio, en Coto aparece una alternativa más accesible: latas que evocan el sabor tradicional de las danesas, rotuladas como de “receta auténtica”, producidas en India por la marca Cremica, con un precio sensiblemente menor, de $7.600.

