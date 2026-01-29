El Gobierno de la Ciudad busca poner un tope a los aumentos en Patentes:

Patentes argentinas. Foto: NA

El gobierno de la Ciudad envió un proyecto de ley a la Legislatura para que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no supere la inflación de 2025.

La medida llega tras los rumores sobre la primera emisión de las boletas, con aumentos que superarían el 100% en algunos casos.

En este sentido, el GCBA explicó que la suba del impuesto no se ubicará por encima de la inflación medida para el año anterior.

Legislatura porteña. Foto: X @LegisCABA

“La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, aseguraron.

También aclararon que el impuesto no recibió un aumento, sino que dichas variaciones “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.

Patentes

La inflación anual del 2025 cerró en 31,5%, siendo la más baja de los últimos ocho años. De esta manera, el Impuesto a la Patente Vehicular no superará ese umbral y tendrá como tope el IPC total del año anterior.