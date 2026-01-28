Chau a la deuda con la tarjeta de crédito:

Las tarjetas de crédito pueden ser suspendidas. Foto: Freepik.

El endeudamiento con tarjetas de crédito se convirtió en una de las principales preocupaciones financieras de muchos argentinos. Según datos del sector bancario, más del 50% de los usuarios activos paga solo el monto mínimo que exige la entidad emisora, una práctica que, sostenida en el tiempo, genera intereses elevados y una acumulación de deuda difícil de revertir. Como consecuencia, cada vez más personas terminan ingresando al Veraz por incumplimientos crediticios.

Incluso, muchas personas arrastran deudas durante varios años y por eso surge la duda de si existe un plazo a partir del cual las entidades bancarias ya no pueden exigir el pago, al tiempo que es importante saber si es posible limpiar el historial financiero de forma automática.

¿Deja de existir una deuda después de un tiempo de estar impaga? Foto: Freepik

La duda que quiere saber todo deudor: ¿cuándo vence una deuda con tarjeta de crédito?

Las deudas con tarjetas de crédito están reguladas por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y por criterios utilizados por entidades como los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

En la normativa se establece que los datos negativos en informes comerciales y crediticios solo pueden permanecer como máximo durante cinco años desde el momento de la mora.

Una vez transcurre este plazo, y si el banco no inició acciones judiciales, la deuda puede dejar de figurar en bases de datos como el Veraz. Una aclaración: esto no implica que la deuda “desaparece”, sino que ya no puede ser informada como antecedente negativo en los registros crediticios.

¿Cómo se puede consultar el historial crediticio en el Banco Central?

Hay una forma para que cualquier persona acceda a verificar su situación financiera de forma gratuita a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La forma de hacerlo es ingresando en el sitio oficial y acceder a la sección “Central de Deudores”. Allí se solicita el CUIL y se detalla el nivel de riesgo asignado por las entidades financieras.

Deudas con tarjeta de crédito. Foto: NA.

Este riesgo se divide en categorías: Situación 1 (normal) y hasta Situación 6 (irrecuperable por disposición técnica).

Por supuesto, hay consecuencias por no pagar la deuda de la tarjeta de crédito, dado que los bancos pueden elegir iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, por lo que quedan habilitados embargos, inhibiciones y otro tipo de sanciones legales. Todo ello complica la situación financiera del deudor. Asimismo, muchas deudas son vendidas a estudios de cobranzas o fondos especializados que continúan reclamando el pago con intereses acumulados.