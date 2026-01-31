Cómo acceder a los descuentos de Familia Militar: guía completa para trabajadores militares, Foto: Argentina.gob.ar

El gobierno argentino lanzó el programa “Familia Militar”, el primer plan de beneficios diseñado específicamente para miembros de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la Defensa. La iniciativa ofrece descuentos de hasta el 50% en diversos rubros a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional.

Presentado en octubre de 2025 por el Ministerio de Defensa, el programa busca reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de la comunidad de la Defensa Nacional, sin generar costos adicionales para el Estado. Está dirigido a miembros activos, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias en todo el país.

El gobierno argentino implementó Familia Militar, el primer programa de beneficios dirigido exclusivamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y del ámbito de la Defensa. Foto: Instagram / mindefarg.

Los principales descuentos del programa Familia Militar

Los afiliados al programa pueden acceder a rebajas de entre 10% y 80% en alimentación, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación. Algunos de los principales beneficios disponibles son:

Gastronomía: hasta 35% de descuento en cadenas como Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

Supermercados: ahorro de 10% en locales como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

Deportes: descuentos de hasta 20% en gimnasios y centros deportivos adheridos.

Educación: rebajas en colegios, universidades y academias de todo el país.

Hogar: hasta 50% de descuento en tiendas como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.

Turismo: ofertas en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.

Transporte: hasta 25% de ahorro en pasajes de empresas de micros seleccionadas.

Militares argentinos. Foto: X @MinDefensa_Ar

Cómo acceder a los descuentos

En la mayoría de los casos, no es necesario registrarse previamente. Los beneficiarios solo deben presentar su DNI en comercios adheridos, donde el sistema valida la elegibilidad en tiempo real sin costo alguno. Algunos comercios, especialmente plataformas de e-commerce, pueden requerir un registro online y verificación por correo electrónico.

En una segunda etapa, el programa planea implementar una credencial digital en la app Mi Argentina, que permitirá mostrar el carnet desde el celular para acceder a los descuentos de forma más cómoda y rápida.

Mi Argentina. Foto: @miargentinaapp.

Por ahora, la verificación práctica con el DNI sigue siendo la única forma de comprobar si alguien es beneficiario de Familia Militar, garantizando que los descuentos se apliquen de manera inmediata.