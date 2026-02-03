Canal 26
Se actualizaron los montos en las billeteras virtuales que ARCA establece que hay que definir la procedencia.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevas regulaciones para controlar los movimientos financieros en bancos y billeteras virtuales, estableciendo límites de saldos y operaciones que requieren ser informados para prevenir maniobras de evasión fiscal y transacciones irregulares.

La medida busca que tanto personas físicas como jurídicas cumplan con sus obligaciones tributarias, evitando bloqueos de cuentas o requerimientos adicionales de documentación por parte de las entidades financieras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Foto: GN Noticias

Los topes establecidos para febrero 2026 en billeteras virtuales

Para febrero de 2026, los topes establecidos por ARCA son claros:

  • Las transferencias o acreditaciones no deben superar los $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.
  • Las extracciones en efectivo tienen un límite de $10.000.000 en ambos casos.
  • Los saldos bancarios al cierre del mes están fijados en $50.000.000 y $30.000.000, respectivamente.

En las billeteras virtuales, los movimientos también siguen los mismos límites:

  • Los plazos fijos alcanzan hasta $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
  • Las compras como consumidor final están sujetas a un tope de $10.000.000.

Los bancos y billeteras virtuales deben reportar información específica a ARCA según el período fiscal. Hasta el período 03/2026, se requiere declarar cuentas de cada cliente, número de integrantes, ingresos y egresos totales, y saldo final mensual, siempre que se superen los $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Billetera virtual. Foto: Unsplash
Nuevos montos operativos en billeteras virtuales regulados por ARCA. Foto: Unsplash.

A partir del período fiscal 04/2026, el régimen se amplía y exige un mayor nivel de detalle. Los reportes deberán incluir datos identificatorios de los titulares y otros integrantes, cantidad total de cuentas asociadas, tipo y número de cuenta (CBU, CVU u otro), entidad emisora y terceros relacionados, además de ingresos y egresos que afecten el saldo, y el saldo final visible para el usuario. Los límites que disparan la obligación de informar permanecen: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Con estas medidas, ARCA busca reforzar el control sobre el flujo de dinero en el sistema financiero, asegurando transparencia y contribuyendo a la prevención de delitos económicos, al tiempo que establece un marco claro para que ciudadanos y empresas puedan cumplir sin sorpresas con sus obligaciones tributarias.