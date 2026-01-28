Las tarjetas de crédito y débito pueden ser bloqueadas por ARCA si registra algo indebido. Foto: Freepik.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, formalizó la apertura del trámite para solicitar la devolución de las percepciones del 30%, que se aplicaron sobre la compra de moneda extranjera y los consumos realizados en divisas internacionales.

Así lo indicó el organismo a partir del inicio del calendario fiscal 2026. De esta manera, miles de contribuyentes podrán recuperar parte de lo retenido por los impuestos abonados durante el año pasado.

El beneficio se aplica sobre aquellas personas que hayan realizado compras con dólar ahorro, o utilizado tarjetas de crédito y débito para el pago de servicios internacionales, como plataformas de streaming o suscripciones en el extranjero.

Con los trámites necesarios, se puede mitigar de una manera importante el impacto de los consumos sobre la economía familiar.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Cabe aclarar que los procedimientos indispensables para obtener el reintegro correspondiente varían según la situación fiscal de cada individuo. Aquellos que se ven afectados por el Impuesto a las Ganancias no deben seguir los mismos pasos que aquellos que no alcanzan el mínimo imponible.

Cómo pedir el reintegro por pagar con dólar ahorro si no pagás impuesto a las ganancias

ARCA, dólar, economía. Foto: Freepik / ARCA.

Aquellos contribuyentes que no superan el piso mínimo imponible por el Impuesto a las Ganancias o Bienes Personales deben realizar los siguientes pasos:

Chequear si se tiene CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior.

Declarar el CBU en el sistema, para poder recibir el depósito

Una vez dentro del portal, buscar el servicio “Devolución de Percepciones” . Si no está habilitado, deberá agregarlo desde el “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.

Al ingresar al aplicativo, hay que seleccionar la opción “ Nuevo ” y cargar el período fiscal correspondiente, el cual debe hacerse mes a mes (por ejemplo, desde 2025/01 hasta 2025/12)

El sistema mostrará automáticamente las percepciones informadas por los bancos y los agentes de retención, y el usuario solo debe seleccionarlas y presentar la solicitud.

El organismo cruzará la información con las entidades financieras para verificar que los gastos sean reales, por lo que el trámite puede llevar tiempo. Si no existen deudas previsionales o inconsistencias, el proceso debería ser aprobado y los fondos enviados a la cuenta declarada. Es recomendable realizar un seguimiento regular sobre el proceso y estar atento a cualquier inconveniente o rechazo surgido.

Cómo tienen que pedir la devolución del 30% los empleados que pagan ganancias

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

Los pasos a seguir no son iguales para quienes sí se ven afectados por los impuestos anteriormente mencionados. En este caso, el sistema de devolución directa no debe ser utilizado. En su lugar, las percepciones serán informadas a través del Siradig-Trabajador, completando el formulario 572 web. Este es el mismo aplicativo que se utiliza para deducir cargas de familia, alquileres o gastos médicos, y es la vía legal para que el empleador tome nota de los pagos a cuenta realizados durante el 2025.

Sin embargo, este grupo tributario tiene una diferencia clave: la fecha límite para cargar los comprobantes del año anterior es el 31 de marzo de 2026. Una vez finalizado el plazo, el empleador realizará la liquidación anual y el monto de las percepciones se verá reflejado como una devolución o compensación en el recibo de haberes.