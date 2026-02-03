Empleada doméstica. Foto: Unsplash

Los sueldos básicos del servicio doméstico se mantendrán sin cambios durante febrero de 2026. Debido a que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) no convocó a una nueva reunión paritaria, durante el segundo mes del año continúan vigentes las escalas salariales que rigen desde enero.

Las escalas actuales del servicio doméstico fueron oficializadas con la Resolución 3/2025 de la CNTCP, mediante la cual se aplicaron aumentos a los empleados del sector en noviembre y diciembre de 2025, y se incorporó el bono al salario básico desde enero de 2026.

Cómo es la escala salarial del servicio doméstico en febrero 2026

Dado que no hubo nuevos aumentos, los sueldos mínimos para empleadas domésticas en febrero de 2026 son los mismos que los de enero:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes.

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

Personal del servicio doméstico para tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes.

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes.

Caseros

$3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes.

Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Cabe señalar que estos montos corresponden a los sueldos mínimos legales obligatorios para el servicio doméstico. De todas maneras, las partes pueden acordar una remuneración superior.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra de plus

Además del sueldo básico, los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho a percibir un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. El mismo debe liquidarse mensualmente y figurar discriminado en el recibo de sueldo.

También corresponde el plus por zona desfavorable del 30% para quienes presten tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.