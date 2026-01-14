Opciones turísticas para empleados domésticos. Foto: Freepik

Las empleadas domésticas afiliadas a la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) pueden acceder a una serie de beneficios especiales en turismo, pensados para disfrutar en familia y a precios accesibles.

Estas propuestas surgen a partir de los acuerdos que el sindicato firmó en el marco de su participación en la Rueda de Turismo Social y Sindical, una red de alcance federal integrada por más de 92 organizaciones gremiales de todo el país. Los beneficios están destinados exclusivamente a afiliados y ofrecen distintas alternativas recreativas durante el año.

Nuevas propuestas de turismo para el servicio doméstico. Foto: NA.

Opciones turísticas para empleadas domésticas

Una de las propuestas destacadas es el Predio 29 de Noviembre, ubicado en Av. Monsegur 2512, en La Reja (Moreno). El espacio cuenta con pileta, canchas multifunción, paddle, fútbol 7 y 11, además de fogones, parrillas, vestuarios, buffet, servicio de enfermería, seguridad e internet.

Los valores son de $14.000 por día para mayores de 12 años, $7.000 para menores de 12, entrada gratuita para niños de hasta 3 años y una tarifa de $35.000 para el grupo familiar primario del afiliado. El estacionamiento tiene un costo adicional de $6.000.

Predio 29 de Noviembre. Foto: Gentileza Ecos Diarios.

Otra alternativa es el Complejo La Torre (UPJET), ubicado sobre la Ruta 5, en el kilómetro 55,5, a pocos metros de la estación Fraternidad del Ferrocarril Sarmiento. El predio ofrece tres piletas, quinchos, parrillas, juegos infantiles, canchas deportivas y espacios destinados a actividades recreativas.

En este caso, el ingreso tiene un valor de $8.000 por persona por día para el grupo familiar e invitados, $4.000 para menores de 12 años, más un adicional de $2.000 por revisión médica.

Complejo La Torre (UPJET). Foto: Complejo La Torre.

También se incluyen distintos complejos pertenecientes a ADIMRA, como Santa Rita (Merlo), Los Ceibos (Alejandro Korn) y Los Cardales (Campana). En estos espacios, los afiliados a UPACP acceden a la tarifa correspondiente a “Asociados de otras categorías”, con un costo de $15.000 por adulto, $5.000 para niños de entre 6 y 12 años y sin cargo para menores de hasta 5 años.

Cómo acceder a los beneficios

Para obtener más información o realizar consultas, los afiliados pueden comunicarse con el sindicato a través de WhatsApp, enviar un correo electrónico a turismo@upacp.org.ar o acercarse a cualquiera de las delegaciones de UPACP, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17 horas.