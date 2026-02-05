Se perdieron 180 mil empleos privados registrados. Foto: Canal 26

Datos oficiales del Ministerio de Trabajo con base en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei en noviembre de 2023, se perdieron unos 180.000 puestos de trabajo privados registrados,

La baja se concentró en la industria y en otros sectores intensivos en mano de obra vinculados al mercado interno, los cuales perdieron más participación frente al avance de las importaciones.

Por un lado, los consumidores argentinos pagan muchos bienes más caros que en el resto del mundo, mientras que del otro, gran parte del empleo formal depende de esas mismas industrias.

Es por ello que el Gobierno busca bajar los precios mediante una mayor competencia, apertura comercial, reducción de aranceles e impuestos y, según algunos analistas, un dólar barato, mientras el sector productivo advierte por su impacto sobre la actividad y el trabajo registrado.

Según estimaciones de Econviews y Fundación Capital, entre octubre y noviembre de 2023 y octubre de 2025, la caída del empleo privado asalariado registrado se ubicó en un rango de 177.000 a 182.000 puestos.

Los trabajos más afectados

De 19 sectores, solo seis registraron aumentos netos de empleo en el período analizado. El principal aporte llegó por parte del comercio, que sumó cerca de 14.000 trabajadores registrados. En tanto, las actividades vinculadas a informática y servicios basados en el conocimiento mostraron una expansión moderada, con unos 7500 nuevos puestos.

Del otro lado de la situación, la destrucción de puestos de trabajo se concentró en ramas ligadas al mercado interno. En ese sentido, la construcción encabezó las pérdidas, con la pérdida de unos 73.000 empleos registrados, en un contexto marcado por la paralización de la obra pública. En tanto, la industria manufacturera recortó cerca de 58.000 puestos de trabajo formales.

Dentro de la industria, la contracción se notó especialmente en sectores tradicionales. El rubro textil, de confección, cuero y calzado perdió alrededor de 18.500 empleos registrados, mientras que la metalmecánica perdió 16.400 puestos.

Otras ramas manufactureras, como muebles, plásticos, productos metálicos y maquinaria, presenciaron una baja adicional de más de 10.000 empleos.

Solo alimentos y tabaco mostró cierta estabilidad relativa.