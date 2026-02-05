Luis Caputo y Kristalina Georgieva en el FMI Foto: NA

El Gobierno busca destrabar la llegada de un desembolso de US$1000 millones previsto tras la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. Por eso mismo, aclararon que ya pagaron los intereses del mes de febrero por alrededor de US$880 millones de dólares mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Tesoro de los Estados Unidos.

Desde el Gobierno afirman: “La plata va a estar. No tenemos indicios de ninguna traba” y esperan el desembolso de la segunda parte del acuerdo firmado en abril del 2025. Caputo se muestra positivo y la “mesa chica” adhiere.

Cómo se desarrolla la discusión

Funcionarios del Ministerio de Economía, el Banco Central y técnicos del Fondo Monetario Internacional trabajaron en conjunto enfocándose en las variables del resultado fiscal y la acumulación de reservas. Aunque el fondo habla de una meta incumplida de más de US$11.000 millones de dólares; el Gobierno se apoya en el superávit primario del 2025 de un 1,4% del PBI y un superávit financiero por un 0,2%.

La mesa chica insiste en que “ahora el Banco Central está comprando dólares” y ponen la mira en los US$1157 millones que adquirió en enero.

Cotización del dólar hoy

Dólar Banco Nación: $ 1.465,00

Dólar turista: $1.904,50

Dólar libre: $1.455,00

Dólar MEP: $1.460,55

Contado con liqui: $1.498,75

Qué dijo Melconian sobre el dólar

El economista Carlos Melconian volvió a cuestionar la estrategia cambiaria de la Argentina al analizar el valor actual del dólar y señalar contradicciones en la política del mercado de cambios. En declaraciones a Radio Splendid, el expresidente del Banco Nación sostuvo que aunque el tipo de cambio vigente hoy ronda los niveles oficiales que maneja el Gobierno, no responde a una dinámica de oferta y demanda genuina y limita la competitividad y acumulación de reservas del país.

Melconian planteó que “todavía es bien archiconocido que continúan las restricciones cruzadas en materia de cepo”, lo que implica que las políticas de control cambiario se mantienen vigentes pese a discursos de apertura. Para el economista, esta situación dificulta la transparencia en la formación del precio del dólar.

Sobre lo que considera el “valor real” que debería tener el tipo de cambio para equilibrar la economía, Melconian explicó que los $800 del inicio de la gestión, ajustados por inflación acumulada, equivaldrían hoy a un rango más alto: “Entre $1.700 y $1.800”. Este nivel, a su juicio, permitiría que la economía pueda comprar dólares genuinos y acumular reservas sin depender tanto del endeudamiento externo.

Melconian también destacó que algunas tensiones en la economía actual se explican por la persistencia de restricciones cambiarias y la falta de mecanismos claros de apertura. Bajo su óptica, la política oficial muestra “contradicciones” cuando por un lado se promueven medidas de apertura en el sector real de la economía, pero por otro se mantienen pasos restrictivos en el mercado de cambios.

Para el economista, uno de los desafíos centrales del 2026 será consolidar un régimen cambiario que logre mayor competitividad y transparencia, lo que incluye, según su diagnóstico, avanzar hacia un tipo de cambio que responda mejor a las variables reales de la economía y no dependa tanto de esquemas de control. “Tiene que eludir lo que en otros gobiernos fue el síndrome del tercer año. Y va a ir definiendo el perfil de su gobierno, a dónde quiere llegar. Es un año importante, porque el año que viene es electoral“, sostuvo.