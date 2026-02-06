Cuenta DNI y una promoción ideal para las vacaciones:

Descuentos con Cuenta DNI a la hora de salir a la ruta. Foto: Wikipedia

Las vacaciones representan un importante costo para las familias. Por esto mismo, siempre se buscan alternativas para ahorrar y que los días de descanso puedan extenderse. En este contexto, Cuenta DNI presentó una promoción que resulta fundamental en un sitio en el que siempre se hacen gastos improvisados: la ruta.

La billetera virtual del Banco Provincia presentó en febrero 2026 su lista de beneficios, que incluyen una alianza con YPF que ya estuvo entre los descuentos de enero.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI y un ahorro para la ruta: el descuento en Full YPF

Se trata de un beneficio que está disponible en los Full YPF, ya que no incluye la carga de combustible.

Desde Cuenta DNI indicaron que hay un 25% de ahorro todos los sábados y domingos del mes en las compras que se hagan en los locales de Full YPF que estén adheridos. El tope de reintegro en este caso es de $8.000 por semana.

A la hora de salir de vacaciones en vehículo, es muy habitual detenerse en las estaciones de servicio para, además de cargar nafta, estirar las piernas y comprar algún café, medialunas o golosinas para hacer más llevadero el viaje.

YPF Alcorta

Por esto mismo, contar con un descuento en estos locales resulta fundamental para poder darse un gusto al paso sin tener que gastar mucho dinero.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener a estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: