Kristalina Georgieva y Federico Sturzenegger. Foto: X @KGeorgieva

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo este domingo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Arabia Saudita.

La reunión se centró en la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico y se dio en un contexto clave para la Argentina, marcado por el inicio de la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones.

Federico Sturzenegger participó de la cumbre de "Reinicio del Comercio Global" en Arabia Saudita. Foto: X @fedesturze

En su cuenta de ‘X’, Sturzenegger destacó que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son un ejemplo para otros países”. Además, detalló que el diálogo giró en torno a los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.

Por su parte, Georgieva calificó como “excelente” el intercambio con el funcionario argentino y señaló que abordaron tanto la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento como la aplicación práctica de los debates del organismo en los países miembros del FMI.

Excellent exchange with @fedesturze on the 2026 agenda for our Advisory Council on Entrepreneurship and Growth and how we can put into practice the insights from the Council’s discussions to the IMF’s wider membership. #ACEME pic.twitter.com/JhRiyyvxGb — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 8, 2026

La reunión se produjo horas después de que el Gobierno anunciara cambios en la agenda internacional del Presidente. Javier Milei fue invitado a participar del encuentro inaugural del “Board of Peace”, que se realizará el 19 de febrero en Washington DC, motivo por el cual optó por intervenir de manera virtual en la cumbre de Mar-a-Lago.

El contexto de la reunión entre Sturzenegger y Georgieva

El contacto con Georgieva coincidió con el inicio formal de la segunda revisión del programa con el FMI. Un equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi ya se encuentra en Buenos Aires para evaluar el desempeño del plan económico hasta fines de 2025.

El organismo pone el foco en dos metas centrales: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En materia fiscal, el Gobierno superó el objetivo acordado: el superávit primario llegó al 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3%, aunque por debajo de la expectativa oficial del 1,6%.

Reunión entre Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo. Foto: Prensa presidencia

Distinto es el panorama en el frente externo. La acumulación de reservas quedó muy por debajo de lo pactado y obligará al Ejecutivo a solicitar un waiver, un documento o permiso legal que exime a una persona de una falta, una restricción o un requisito.

Estimaciones privadas calculan un desvío cercano a los US$11.000 millones, aunque el Banco Central retomó las compras a comienzos de 2026 y ya sumó casi US$1.300 millones.

Si la Argentina aprueba la auditoría (algo que en el Gobierno dan por hecho), el FMI habilitará un desembolso de US$1.000 millones. La revisión coincide además con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), uno de los compromisos asumidos ante el organismo.