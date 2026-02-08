El FMI revisa el acuerdo con la Argentina por 20.000 millones de dólares:

El FMI llevará a cabo una auditoría sobre el desempeño argentino durante 2025. Foto: Prensa presidencia

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva a cabo la revisión del acuerdo firmado en abril por 20.000 millones de dólares con la Argentina, por ello su llegada reciente a Buenos Aires para realizar un trabajo más pormenorizado. En caso de aprobarse esta auditoría, el organismo estaría desembolsando 1.000 millones de dólares.

La tarea está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, economistas del Fondo encargados de liderar la misión técnica en nuestro país para supervisar el programa económico. Esto supone una serie de reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, además de con representantes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde evaluarán el desempeño económico argentino hasta diciembre de 2025.

El FMI se reunirá con representantes del Ministerio de Economía y del BCRA.

¿Cuáles son los puntos principales que analiza el FMI en la revisión de la Argentina?

En las auditorías venideras, el FMI analiza principalmente el tema cambiario, fiscal y monetario. Es decir, revisa si hay superávit fiscal y acumulación de reservas en el BCRA.

Respecto del superávit, el Gobierno superó el objetivo que estaba estipulado (el superávit primario fue de 1,4% del Producto Bruto Interno - PBI) y la meta que se fijaba era del 1,3%.

Empero, sobre la acumulación de reservas, Argentina no llegó a cumplir con la meta estipulada. De todos modos, todo da a pensar que el Gobierno nacional pase esta auditoría sin sobresaltos.

Acumulación de dólares, uno de los puntos débiles de la gestión que evaluará el FMI. Foto: REUTERS

También se sumará a las discusiones la aplicación (postergada) de la nueva manera de medir la inflación.

Cabe recordar que en agosto pasado, el Gobierno anunció que “a finales de 2025″ iba a actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se basaría en la encuesta de gastos de los hogares de 2017-2018, con el fin de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”.

En esa lista también se suma la presentación del Presupuesto 2026, entre otras muchas cuestiones, todas a revisar por el propio FMI. Mientras tanto, durante este año, Argentina deberá afrontar vencimientos por 3.500 millones de dólares con el organismo, lo que supone un gran desafío para la Administración de Javier Milei.