Javier Milei junto a la la Directora del FMI, Kristalina Gueorguieva. Foto: Presidencia

El gobierno de Javier Milei afrontó los vencimientos de febrero 2026 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desembolso tuvo un efecto directo sobre las reservas, que este jueves 5 de febrero quedaron por debajo del umbral de los US$45.000 millones. De acuerdo al informe diario del Banco Central, las reservas brutas finalizaron la jornada en US$ 44.750 millones luego de concretarse el primer pago del año al organismo internacional, que ascendió a US$832,5 millones correspondientes a intereses.

“Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, indicaron fuentes del organismo multilateral.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

Previo a la llegada de la delegación al país, desde el Gobierno habían confirmado a TN que ya se venían manteniendo reuniones virtuales con los equipos técnicos del FMI con el objetivo de avanzar en los lineamientos de la revisión antes de los encuentros presenciales. Durante su estadía, los técnicos evaluarán el cumplimiento de dos objetivos centrales correspondientes al cierre de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

En materia fiscal, el Gobierno llega con números a favor: el ejercicio del 2025 arrojó un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario en torno al 1,4% del PBI. Este último indicador es el que toma como referencia el FMI para verificar el cumplimiento de la meta acordada, fijada originalmente en 1,3% del PBI, aunque desde el equipo económico habían deslizado la posibilidad de alcanzar incluso el 1,6%.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

Distinta es la situación en relación con la acumulación de reservas durante 2025, que quedó muy por debajo de lo comprometido. Según estimaciones de PPI, el desvío habría sido de US$11.085 millones. Si bien el Banco Central retomó la compra de divisas desde el inicio de 2026 y ya adquirió US$1297 millones, el Gobierno deberá solicitar un waiver -exención o perdón- al Fondo para justificar el incumplimiento del objetivo anterior.

Además, la visita de la misión del FMI se produjo en medio de la controversia por la medición oficial de la inflación: uno de los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo fue la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta el momento, el organismo no se pronunció públicamente sobre este punto, aunque se aguarda que el tema forme parte de las conclusiones al finalizar la misión.

Cuánto deberá pagar la Argentina al FMI en 2026

A lo largo de 2026, el Gobierno deberá cancelar más de US$4400 millones al Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al cronograma oficial publicado por el organismo, están previstos siete vencimientos durante el año: