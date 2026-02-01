Cuenta DNI. Foto: NA.

Este domingo 1 de febrero de 2026 llega con varias oportunidades de ahorro para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia.

Como parte del programa de beneficios vigente durante todo el mes, se mantienen descuentos especiales de verano y promociones que aplican particularmente los fines de semana. A continuación, el detalle completo de todo lo que podés aprovechar este domingo 1 de febrero:

Descuento en Full YPF: 25% los fines de semana

Durante este domingo continúa la promo en Full YPF, que ofrece un 25% de descuento para compras en tiendas adheridas. Cabe destacar que el tope de reintegro es de $8.000 por semana y la promoción no incluye combustibles, solo productos de tienda.

Especial Comercios de Verano: 25% todos los días

Esta promoción sigue vigente y es la estrella del verano:

25% de descuento todos los días , incluido este domingo, con un tope de reintegro de $10.000 por semana.

Las marcas adheridas más destacadas son las siguientes: Havanna, Atalaya, Freddo, Luccianos, Grido, Churros El Topo, La Pinocha, Manolo y más.

Esta es una de las promociones más buscadas, especialmente en destinos turísticos bonaerenses.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% todos los días

Para compras en ferias y mercados provinciales hay un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 (para tickets de hasta $15.000).

Es una opción ideal para compras de alimentos frescos y productos regionales.

Descuentos en comercios de universidades

Los comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses mantienen su beneficio del 40%:

Se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

