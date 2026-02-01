Cuenta DNI: todos los descuentos disponibles para este domingo 1 de febrero
Este domingo 1 de febrero de 2026 llega con varias oportunidades de ahorro para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia.
Como parte del programa de beneficios vigente durante todo el mes, se mantienen descuentos especiales de verano y promociones que aplican particularmente los fines de semana. A continuación, el detalle completo de todo lo que podés aprovechar este domingo 1 de febrero:
Descuento en Full YPF: 25% los fines de semana
Durante este domingo continúa la promo en Full YPF, que ofrece un 25% de descuento para compras en tiendas adheridas. Cabe destacar que el tope de reintegro es de $8.000 por semana y la promoción no incluye combustibles, solo productos de tienda.
Especial Comercios de Verano: 25% todos los días
Esta promoción sigue vigente y es la estrella del verano:
- 25% de descuento todos los días, incluido este domingo, con un tope de reintegro de $10.000 por semana.
- Las marcas adheridas más destacadas son las siguientes: Havanna, Atalaya, Freddo, Luccianos, Grido, Churros El Topo, La Pinocha, Manolo y más.
Esta es una de las promociones más buscadas, especialmente en destinos turísticos bonaerenses.
Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% todos los días
- Para compras en ferias y mercados provinciales hay un 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000 (para tickets de hasta $15.000).
Es una opción ideal para compras de alimentos frescos y productos regionales.
Descuentos en comercios de universidades
Los comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses mantienen su beneficio del 40%:
- Se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
- Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.