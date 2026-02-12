El S&P Merval en dólares saltó 5,5% y superó los 1.900 puntos: nuevo mínimo en cinco años para el riesgo país

Los mercados financieros argentinos reaccionaron con movimientos pronunciados luego de que el Senado diera media sanción al proyecto de Reforma Laboral, con el dólar acercándose nuevamente a los $1.400 en el segmento mayorista y alrededor de $1.420 en el minorista, mientras que el indicador de riesgo país volvió a quebrar el umbral de los 500 puntos básicos.

En el Banco Nación, el dólar minorista cotizaba cerca de los $1.415 y el mayorista rondaba los $1.395, niveles que se registran en paralelo a la expectativa por la aprobación legislativa y el avance de otras iniciativas económicas del Gobierno.

El retroceso del riesgo país por debajo de los 500 puntos fue interpretado por analistas como una señal de alivio en los activos de deuda soberana tras la votación en el Congreso. Sin embargo, operadores siguen atentos a la evolución de otros datos macroeconómicos y a las condiciones globales que afectan la percepción de riesgo sobre Argentina.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

La jornada financiera también reflejó una oferta de dólares mayor a la demanda, lo que colaboró con que la divisa no presionara más al alza pese al clima político cargado por la Reforma Laboral. Esta mejora relativa en el mercado cambiario y de deuda se dio en un contexto donde el Gobierno busca consolidar respaldo para su agenda económica tras la media sanción en el Senado.

Cabe aclarar que esta dinámica no elimina por completo los factores de incertidumbre: la atención de los operadores también se posa sobre otros indicadores, como la inflación mensual y la acumulación de reservas, que condicionan las expectativas de estabilidad financiera en el mediano plazo. La evolución del dólar y el riesgo país de este jueves 12 de febrero fue seguida con atención por inversores y economistas, dado que estos parámetros suelen reflejar el grado de confianza de los mercados en las políticas económicas y en la capacidad del país para sostener la estabilidad cambiaria y de deuda.