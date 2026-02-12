Los oficios son cada vez más elegidos en la Argentina Foto: Freepik

En un momento donde las discusiones sobre el ingresos reales y salarios dignos están candentes, cada vez son más las personas que están planteando estudiar oficios como una alternativa concreta para mejorar sus ingresos y lograr mayor estabilidad.

En las últimas semanas, se viralizó en las redes sociales la llamada “teoría del palo y medio”, un video que plantea que muchos trabajadores en Buenos Aires (desde administrativos hasta profesionales) ganan alrededor de $1.500.000 mensuales, sin importar demasiado su rol o sector.

La idea generó un fuerte debate porque expuso una percepción creciente: los salarios parecen estar “aplanados”. Es decir, más allá de la formación o la responsabilidad del puesto, buena parte de la economía formal (y también la precarizada) no muestra grandes diferencias salariales ni despegues significativos.

Si bien los datos oficiales indican que ese número se acerca a ciertos promedios, también muestran que una gran parte de la población está por debajo de ese nivel, especialmente trabajadores informales o en condiciones de precariedad laboral.

Por qué los oficios están ganando terreno

Desde reparadores, hasta electricistas, plomeros, soldadores, técnicos en climatización, carpinteros y otros trabajadores especializados están siendo cada vez más demandados. Empresas, comercios y hogares necesitan servicios que no pueden tercerizarse fácilmente al exterior ni reemplazarse por automatización o inteligencia artificial.

Además, existe una escasez de mano de obra calificada en muchos rubros técnicos. Esto genera un escenario favorable para quienes se capacitan: pueden negociar mejores tarifas, elegir proyectos y, en muchos casos, superar los ingresos promedio del empleo formal tradicional.

Durante años, los oficios fueron considerados por algunos como una opción secundaria frente a las profesiones universitarias, pero ahora, la realidad económica cambió esta percepción y cada vez son más los que consideran trabajar de distintos oficios, ya que el rango salarial es mayor. Hoy, aprender una habilidad técnica puede abrir la puerta a:

Independencia económica

Trabajo por cuenta propia

Ingresos por encima del promedio

Mayor control sobre horarios y proyectos

Mientras el debate sobre el salario en relación de dependencia continúa atravesado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, los oficios aparecen como una alternativa estratégica para miles de jóvenes y adultos que buscan trabajar, crecer y ganar bien.

En un escenario donde el mercado laboral formal muestra límites claros, la economía real (la que se construye con herramientas, conocimiento técnico y trabajo concreto)vuelve a demostrar que los oficios no sólo están vigentes, sino que son protagonistas.