El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la inflación de enero 2026, que impacta directamente en los haberes de los jubilados y pensionados para marzo. Tras conocerse el dato, aquellos que están bajo el ala de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una suba del 2,9% en sus pagos.

ANSES: a cuánto sube la jubilación mínima en marzo 2026

De esta manera, la jubilación mínima pasó de $359.079 a $369.493. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $439.439.

Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobro en marzo 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $369.493. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $439.439.

Jubilación máxima : $2.495.599. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $295.595 y un total de $365.595 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $258.646. Sumando el bono, el depósito llega a $328.646.

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $369.493.

Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.

Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en marzo 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera: