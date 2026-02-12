Aumento para jubilados: ANSES confirmó a cuánto sube la mínima en marzo 2026
En línea con el IPC anunciado por el INDEC, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones de la ANSES aumentarán un 2,9% en el tercer mes del año. De cuánto son los montos con el bono de $70000.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la inflación de enero 2026, que impacta directamente en los haberes de los jubilados y pensionados para marzo. Tras conocerse el dato, aquellos que están bajo el ala de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una suba del 2,9% en sus pagos.
ANSES: a cuánto sube la jubilación mínima en marzo 2026
De esta manera, la jubilación mínima pasó de $359.079 a $369.493. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $439.439.
Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobro en marzo 2026?
Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $369.493. De mantenerse el bono de $70.000, el total es de $439.439.
- Jubilación máxima: $2.495.599. Quienes se encuentran en estos grupos no reciben el bono.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.595 y un total de $365.595 con el bono incluido.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: pasan a cobrar $258.646. Sumando el bono, el depósito llega a $328.646.
- PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $369.493.
Cabe recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en febrero continúe este beneficio que se entrega desde hace casi un año.
Aumentan las asignaciones: cuánto cobro en marzo 2026
Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para el segundo mes del año quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal Por Hijo (AUH): $132.774 (El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $432.594 (El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- Asignación por Embarazo (AUE): $135.828
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): el primer tramo de ingresos quedaría en $69.821.