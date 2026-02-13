Convertite en el mejor asador del grupo Foto: Pixabay

Prender el fuego, sentir el humo y escuchar el crepitar de la carne contra el hierro. El asado se percibe por los 5 sentidos y se paga con un bolsillo en el que, cada vez más, se debe hurgar profundo para conseguir algo que tirar a la parrilla. En comparación con los precios del mes pasado, los cortes clásicos sufrieron un aumento del 15%.

El marcador refleja una alta divergencia entre marcas a la hora de comprar carne. La dispersión del mercado obliga a los consumidores a caminar distintas góndolas con el fin de obtener los mejores precios.

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

Cuánto subió la carne desde enero

Al comparar los datos de enero con los que se encuentran hoy en cualquier supermercado, los incrementos de precios son notorios.

Tira de asado: el corte emblema pasó de costar $10.899 a mediados de enero a los actuales $12.499 en Coto , lo que representa un aumento intermensual del 14,6% (impulsado por un salto del 17,92% en la última semana, según reporta la plataforma).

Falda: pese a que se mantiene como un refugio para aquellos que buscan precios más baratos, el corte popular sufrió duros aumentos. En supermercados Vea, donde hace un mes lideraba con $6.759, hoy cotiza a $7.165, marcando un alza del 6%. Sin embargo, la variación más abrupta se dio en Jumbo, donde el corte escaló a $7.385, anotando una suba del 29,72% en los últimos siete días.

Nalga: arranca en $12.499 (Vea) y trepa hasta los $12.999 (Jumbo), mostrando un incremento en torno al 8%.

Carne argentina. Foto: NA

Otros cortes para el asado, también más caros

Si lo que buscamos son complementos, las achuras no se vieron exentas de la suba generalizada. En la misma senda marchan los productos necesarios para prender el fuego y algún acompañamiento. Los precios relevados en las góndolas son los siguientes:

Chorizo : Mientras Carrefour y Dia lo ofrecen desde $3.290 y $4.100 respectivamente, en Disco llega a tocar los $9.299. La brecha del embutido es una de las más grandes del mercado.

Morcilla : El mejor precio se encuentra en Carrefour a $2.690 el kilo, superando por amplio margen a Coto ($5.810) y Disco ($5.899).

Chinchulín : Mantiene una relativa estabilidad, arrancando desde los $4.999 en Coto y $5.400 en Carrefour.

Provoleta : Se consigue desde $3.990 en supermercados Dia, aunque en Coto sufrió una disparada del 19,91% semanal para ubicarse en $4.699.

Carbón: La bolsa base arranca en los $4.990 en Dia y $5.290 en Carrefour (donde registró una leve alza del 6%).

Carnicería. Foto: NA.

La variedad de precios según supermercado obliga a visitar distintos establecimientos para hacer una compra que rinda para 4 personas sin dejar un dineral en el medio. Aprovechar la carne en las cadenas que traccionan ofertas fuertes el fin de semana y adquirir las achuras en donde los precios quedaron congelados respecto al mes anterior.