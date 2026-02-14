Noche de San Valentín Foto: Foto generada con IA

Organizar una noche romántica para celebrar San Valentín puede convertirse en un verdadero desafío para el bolsillo. Entre la logística, la gastronomía, el entretenimiento y algún detalle especial, los precios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano muestran que festejar el Día de los Enamorados demanda una inversión cada vez mayor.

Un relevamiento reciente permite estimar cuánto cuesta armar un plan completo este 14 de febrero y cuáles son las alternativas disponibles para distintos presupuestos.

Transporte: entre $10.000 y $20.000

El primer gasto a considerar es la movilidad. Para evitar complicaciones con el auto, muchos optan por aplicaciones de viaje. Según tarifas promedio, un recorrido ida y vuelta dentro del área metropolitana puede ubicarse entre $10.000 y $20.000, dependiendo de la distancia y del horario. Quienes utilicen vehículo propio enfrentarán un gasto similar en combustible.

Entretenimiento: cine o teatro desde $44.000

La agenda cultural del día ofrece múltiples opciones, desde estrenos de cine hasta espectáculos teatrales. En el caso del teatro, producciones populares que figuran en la cartelera ofrecen entradas desde $22.000 hasta $50.000, lo que implica un gasto para dos personas de $44.000 a $100.000, según la ubicación elegida.

Cuánto cuesta una noche de amor en CABA Foto: Foto generada con IA

Cena romántica: alternativas para todos los bolsillos

El sector gastronómico suele preparar menús especiales para la fecha, con precios que varían ampliamente:

Opción económica

• La Farola de Alvear propone un menú cerrado por $49.990 para dos personas, que incluye entrada para compartir, plato principal (milanesa con guarnición), postre y bebida.

Gama media

• Mostrador Santa Teresita (Olivos) ofrece tapeo, principal, postre y vino por $96.000 la pareja.• Restaurantes como Pasillito (Palermo) y Beza (Belgrano R) presentan menús por pasos maridados, con precios cercanos a $120.000 por pareja.

Alta gama

• Para quienes buscan una experiencia gastronómica exclusiva, Casa Cavia elaboró un menú premium que alcanza los $300.000 por pareja, uno de los más sofisticados del mercado.

Día de los Enamorados Foto: Foto generada con IA

Regalo dulce: bombones entre $10.000 y $30.000

El clásico detalle de chocolates sigue siendo uno de los regalos predilectos. Una caja de bombones de buena calidad ronda entre $10.000 y $30.000, dependiendo de la marca y el tamaño.

¿Cuánto cuesta celebrar San Valentín este año?

Sumando transporte, salida cultural, cena y obsequio, el gasto total para una velada completa puede ubicarse entre $218.303 y $578.249, según las elecciones del itinerario.

De esta manera, el Día de los Enamorados se consolida como una fecha que combina romanticismo con planificación económica. La buena noticia es que existen alternativas para todos los presupuestos: desde propuestas accesibles para quienes buscan cuidar el gasto, hasta experiencias premium pensadas para una celebración más exclusiva.