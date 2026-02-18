Colectivo, transporte público. Foto: NA/Juan Vargas.

Este miércoles 18 de febrero entró en vigencia un nuevo aumento del precio de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este nuevo golpe al bolsillo afectará a los que usan este transporte público para trasladarse diariamente para trabajar o estudiar.

El boleto tuvo una suba del 31,35%, que escalará al 41,46% durante marzo. Con los nuevos precios, que dejan el mínimo en $650, se puede calcular cuánto se gastará en transporte por mes, siempre que usen las líneas implicadas en esta suba.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Los valores conocidos, como el mínimo en $650, representan a los viajes que se abonen con tarjeta SUBE que esté registrada, ya que en caso contrario el monto será aún mayor.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en AMBA desde el 18 de febrero

0-3 km : $650 (sin SUBE registrada: $1.033,50)

3-6 km : $724,09 (sin SUBE registrada: $1.151,30)

6-12 km : $779,87 (sin SUBE registrada: $1.239,99)

12-27 km : $835,71 (sin SUBE registrada: $1.328,78)

Más de 27 km: $891,16 (sin SUBE registrada: $1.416,94)

Cuánto sale viajar en colectivo por mes en el AMBA

Con los nuevos precios, el gasto mensual en transporte sube para aquellos que lo usan todos los días.

Aquellos que utilizan este medio para dirigirse al trabajo, toman unos 40 viajes por mes, ya que los días laborales mensuales suelen estar alrededor de los 20. Esta cifra se duplica al tratarse de traslados de ida y de vuelta.

Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

El cálculo arroja que una persona que viaja 40 veces al mes en colectivo tiene un gasto mínimo de $26.000, siempre y cuando se traten de viajes hasta 3 kilómetros. El monto sube a $28.963 para los traslados de hasta 6 kilómetros.

Los costos suben a $31.194 y $33.428 para los recorridos de hasta 12 y 27 kilómetros, respectivamente. El monto mayor es de $35.646 para aquellos viajes de más de 27 kilómetros.

Los valores entregados son con pagos realizados con la tarjeta SUBE registrada, ya que pueden elevarse aún más. Además, siguen vigentes los descuentos como la Tarifa Social (un 55% de descuento para los beneficiarios de programas de ANSES) y la Red SUBE (descuentos en viajes consecutivos entre distintos colectivos, trenes y subtes).

Qué líneas aumentan el boleto de colectivos en el AMBA

La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, atravesando más de una jurisdicción.

Colectivo; transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)

Entre los colectivos afectados se encuentran 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, así como otras que operan en el AMBA.