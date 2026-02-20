El dólar cae por debajo de $1400 y marca su valor más bajo desde octubre:

El mercado cambiario argentino volvió a sorprender este viernes con un movimiento que no se veía hace meses: el dólar minorista perforó el piso de los $1400, un nivel que no alcanzaba desde mediados de octubre del año pasado. La divisa cayó $15 en el Banco Nación, cerrando a $1395, mientras que el promedio bancario quedó en $1399,15. Con esto, el billete acumula una baja de $85 desde que comenzó 2026, equivalente a un retroceso del 5,7%.

Una baja que sorprende a pesar de las compras del Banco Central

La caída del dólar se da incluso en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) continúa con un agresivo programa de acumulación de reservas. Solo en lo que va de 2026, la entidad ya sumó US$2412 millones, provenientes principalmente del aumento del financiamiento externo a empresas y el mayor ingreso de divisas comerciales.

En el segmento mayorista, la cotización cerró en $1376, un valor 15,9% por debajo del tope de la banda cambiaria, que se ubicó en $1595,93, luego de que el mecanismo de actualización fuera recalibrado para seguir la inflación.

Javier Milei y Luis Caputo junto a miembros del Gabinete económico. Foto: NA.

Los factores del “veranito cambiario”

Los analistas coinciden en que esta tendencia podría mantenerse al menos hasta abril o mayo, meses en los que se concentra la fuerte liquidación del complejo agroexportador. Entre las razones principales destacan:

Abundante ingreso de divisas privadas , especialmente por colocaciones de bonos y nuevos préstamos en moneda extranjera.

Carry trade , una estrategia en la que los inversores venden dólares para posicionarse en bonos en pesos con rendimientos superiores a la devaluación proyectada.

Mayor demanda estacional de pesos, impulsada por las festividades y vacaciones, que contribuyó a estabilizar el tipo de cambio en los últimos meses.

Aunque ese efecto estacional empieza a moderarse, el Tesoro continúa absorbiendo excedentes monetarios mediante renovaciones de deuda superiores a los vencimientos.

Cómo se posicionan otros segmentos del mercado

La baja del dólar oficial ocurre en paralelo a movimientos similares en las cotizaciones paralelas durante febrero. Por ejemplo, estudios recientes muestran que el dólar oficial ya venía retrocediendo: el 12 de febrero había bajado a $1415, también acercándose al piso de $1400.

En ese mismo período, el dólar blue también mostró retrocesos, perforando los $1500 por primera vez en 2026, aunque se movía de forma más volátil.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Qué puede pasar en las próximas semanas

Los economistas señalan que la estabilidad dependerá del equilibrio entre el ingreso de divisas y la política monetaria. El Gobierno sostiene el esquema de bandas cambiarias actualizado por inflación, lo que ayuda a reforzar las expectativas de tipo de cambio estable. Sin embargo, advierten que la tranquilidad podría verse afectada cuando disminuya la oferta extraordinaria de dólares del sector privado.

Por ahora, el mercado celebra esta baja: el dólar se posiciona en valores que no mostraba desde hace cuatro meses, reforzando la sensación de un veranito cambiario que, aunque alentador, todavía debe superar varios desafíos para consolidarse.