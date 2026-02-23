La fábrica de tractores Pauny entró en crisis. Foto: Pauny

La empresa cordobesa Pauny, una de las más importantes de la Argentina en venta de tractores, sufre las graves consecuencias económicas debido a la apertura de las importaciones. Esta situación hace crecer la incertidumbre a toda la localidad de Las Varillas, ciudad cordobesa en la que Javier Milei arrasó en el balotaje de 2023.

En la actualidad, las tensiones en la compañía son cada vez más grandes tras las suspensiones con las que se finalizó el 2025, la rebaja en los salarios y el impacto de un factor clave de la política económica del Gobierno: a diez cuadras de Pauny, una fábrica del rubro empezó a ensamblar tractores de menor porte que llegan de la India.

La situación en la empresa es crítica. Las suspensiones comenzaron en noviembre de 2025 y luego se dejó de trabajar los lunes durante los últimos dos meses de ese mismo año. Luego vino el cierre por vacaciones en enero de 2026 y la UOM pidió que en febrero se vuelva al trabajo.

Sin embargo, de cara al 2026, en Pauny reina la incertidumbre y la preocupación por la situación de los 500 empleados directos (son 800 si se cuenta los indirectos) y de la región cordobesa, que ata su suerte a la realidad de la empresa.

La compañía es una de las metalmecánicas más grandes de la provincia. Es por ello que conocedores de la materia recuerdan lo sucedido con Zanello, que sobre finales de los ’90 quebró, dejó gente en la calle y Pauny surgió como una cooperativa de trabajadores en el año 2002 para recuperar esa empresa.

En el contexto actual, el panorama es incierto y la expectativa de la firma está puesta en la ExpoAgro de marzo, a celebrarse en San Nicolás. Allí, un alivio para la empresa sería un anuncio del Gobierno con créditos blandos para el sector, a fin de poder paliar la competencia desigual con la apertura de las importaciones.

Cabe señalar que esta medida originó un malestar en la firma por una licitación provincial a la que un oferente fue con maquinaria importada y por lo comentado anteriormente acerca de la ensambladora de tractores de la India en la misma localidad.