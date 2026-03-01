Los jubilados de ANSES tienen un adelanto de sueldo:

Adelanto de sueldo para jubilados. Foto: IA/Canal26

Los jubilados y pensionados reciben sus haberes en las fechas que indica el Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sin embargo, existe un método para algunos de ellos de recibir montos de manera anticipada, lo que puede ser muy útil para emergencias u otra situación.

Existe un banco que tiene un método destinado a los adultos mayores, siempre y cuando perciban sus haberes allí. Se trata del Banco Nación, que tiene un adelanto de sueldo disponible para la tercera edad.

Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

Según la página de la entidad bancaria, se trata de un “préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para empleados que perciban sus haberes a través de BNA”, incluidos los jubilados.

Un punto a tener en cuenta es que el banco no requiere los motivos del préstamo, ya que el adelanto es libre. Solo se pueden solicitar montos en pesos, en un rango entre $50.000 y $750.000, dependiendo cada caso que será evaluado.

La cancelación del adelanto se dará una vez que los jubilados cobren, ya que se descontará de manera automática, con el interés advertido previamente.

ANSES; jubilados; cobro. Foto: Redes sociales.

El préstamo se puede gestionar de manera online, tanto desde el sitio web como la aplicación para dispositivos electrónicos.

Los beneficios del adelanto de sueldo para jubilados

Libre destino.

Solicitud y acreditación inmediata mediante BNA+.

Acreditación de fondos en la misma cuenta donde se percibe el haber previsional.

Cancelación automática al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.

Renovación mensual automática de la oferta.

Adelanto de sueldo para jubilados. Foto: Banco Nación

Calendario de pago de ANSES: cuándo cobran los jubilados en marzo 2026

Jubilados que cobran la mínima

9 de marzo: DNI terminados en 0.

10 de marzo: DNI terminados en 1.

11 de marzo: DNI terminados en 2.

12 de marzo: DNI terminados en 3.

13 de marzo: DNI terminados en 4.

16 de marzo: DNI terminados en 5.

17 de marzo: DNI terminados en 6.

18 de marzo: DNI terminados en 7.

19 de marzo: DNI terminados en 8.

20 de marzo: DNI terminados en 9.

Jubilados que cobran más de la mínima