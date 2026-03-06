YPF, nafta, combustible, estación de servicio, NA

Con casi una semana de tensión creciente en Medio Oriente, el valor del Brent, indicador global del petróleo, acumuló un incremento superior al 16%. Esta dinámica encendió las alarmas ante un eventual traslado de los costos a los combustibles en Argentina dado que, según proyecciones de la industria, cada dólar de aumento en el barril de crudo puede incidir entre un 1% y un 1,3% en el importe final de los surtidores.

Si bien no existe una correlación automática, el sector energético trabaja con parámetros específicos. “Con el Brent estabilizado en torno a los USD 80 y USD 81, cerca de USD 9 por encima del valor que hoy reflejan los combustibles locales, el impacto potencial podría acercarse al 10% si esos niveles se sostienen en el tiempo”, precisó el exsecretario de Energía, Emilio Apud, en diálogo con Infobae.

Estaciones de servicio. Foto: NA

En términos nominales, dicho porcentaje podría derivar en un aumento de entre $150 y $200 por litro, siempre que la cotización internacional del crudo se mantenga en los valores actuales durante los próximos meses. El repunte reciente en la cotización del petróleo obedece a la escalada de tensión en Medio Oriente y a las posibles consecuencias que el conflicto podría acarrear sobre el comercio energético global.

La atención principal se centra en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más relevantes a nivel mundial para la logística de hidrocarburos. Por esta vía, situada frente a las costas de Irán, circula aproximadamente el 20% del crudo comercializado globalmente. Informes de la consultora Kpler revelaron que desde el estallido de la crisis, el flujo de buques petroleros en la zona descendió cerca de un 90% en comparación con la semana previa.

Guerra en Medio Oriente: Israel bombardeó la infraestructura de Hezbollah en Beirut Foto: Captura de video

Qué dijo el presidente de YPF sobre los precios del combustible en medio del conflicto en Medio Oriente

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, precisó que esta coyuntura impidió la salida de unos 15 millones de barriles de la región, factor que incrementó la presión sobre los precios internacionales. A pesar de eso, el movimiento de estos valores a las estaciones de servicio no depende exclusivamente del costo del crudo.

El precio final de las naftas y el gasoil en Argentina se estructura a partir de múltiples variables entre las que se encuentran:

Valor de la materia prima

Margen de refinación

Carga impositiva

Integración de biocombustibles que las compañías están obligadas a realizar

Según Emilio Apud, la materia prima representa alrededor del 40% del precio final. Por este motivo, si bien el incremento del barril influye en los gastos del sistema, el traspaso al consumidor no suele ser ni inmediato ni proporcional.

Estación de servicios YPF. Foto: YPF Energía Argentina

En este proceso, también resulta clave el rol de YPF, empresa que concentra casi el 55% del mercado minorista y que funciona como referencia para los ajustes de precios del resto de las petroleras. En distintas intervenciones públicas, Marín garantizó que la compañía no replicará automáticamente las oscilaciones del petróleo en los surtidores.

“No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas. YPF no lo va a hacer. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el precio”, explicó. Además, detalló que la empresa emplea un esquema de promedios móviles con el objetivo de impedir que las fluctuaciones internacionales impacten de manera directa en el usuario.

“Si el petróleo se mantiene en torno a los USD 85 durante cuatro meses, eso va a tener impacto. Ahora bien, si se trata de un pico transitorio, es diferente. Supongamos que mañana sube a USD 100 y al día siguiente vuelve a USD 70: en ese caso, el efecto sería prácticamente nulo”, sostuvo.