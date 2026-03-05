Carlos Alberto Presti y Javier Milei Foto: Prensa Gobierno

El gobierno de Javier Milei avanzó en su política de seguridad exterior: este jueves 5 de marzo, inició su integración a una nueva alianza hemisférica contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, una iniciativa impulsada directamente por la administración de Donald Trump.

El escenario elegido para esta adhesión es la “Conferencia Anticarteles de las Américas”, que tiene lugar en la ciudad de Doral, Florida. El ministro de Defensa Carlos Presti encabeza la delegación argentina compartiendo mesa con responsables de seguridad y defensa de diversas naciones de América del Sur y América Central.

La reunión, convocada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, busca establecer un bloque cohesionado capaz de intercambiar inteligencia y protocolos de acción frente a las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales. Según lo informado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el encuentro culminará con una declaración conjunta que fundamentará esta nueva coalición hemisférica.

Pentágono de Estados Unidos Foto: REUTERS

Coalición de seguridad hemisférica: el trasfondo de Estados Unidos

La participación de Argentina es leída como un respaldo político sólido a la hoja de ruta que plantea la Casa Blanca. Para Washington, la expansión de los cárteles, a los que el presidente Trump nombró formalmente como “Organizaciones Terroristas”, representa una amenaza estratégica de primer orden.

El Pentágono sostiene que el narcotráfico y la violencia asociada a las redes criminales erosionaron la institucionalidad y la seguridad en varios países del continente. Un punto crítico en esta urgencia es la crisis de salud pública por el consumo de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, que en 2024 fue responsable de más de 75.000 muertes por sobredosis en territorio estadounidense, según datos de los CDC.

Bajo este marco, el Departamento de Defensa norteamericano fue tajante en su objetivo: “Está uniendo a socios en todo el hemisferio occidental para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción”, indicó.

El teniente general se convirtió en el nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri. Foto: Página oficial del Gobierno

Cooperación, ciberseguridad y “burden sharing”

La estrategia de la conferencia no se limita a declaraciones de principios teniendo en cuenta que apunta a la operatividad. La agenda incluye mesas de trabajo enfocadas en:

Combate al crimen organizado transnacional.

Cooperación en ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

El concepto de burden sharing (responsabilidad compartida), que promueve una distribución equilibrada de los recursos y compromisos entre los países participantes para enfrentar las amenazas de manera colectiva.

La postura de Argentina: cooperación sin desatender el marco constitucional

Durante el encuentro, el ministro Carlos Presti expondrá la visión argentina destacando la relevancia de la ubicación geoestratégica del país en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida como factores clave en la seguridad regional. Sin embargo, la delegación nacional hará énfasis en un matiz fundamental: el respeto por las leyes internas.

El planteo argentino subraya que aunque se busca una cooperación internacional activa, toda acción se desarrollará estrictamente bajo el marco constitucional vigente. Dado que la legislación argentina impone límites claros a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, el Gobierno recalcará que cualquier compromiso de cooperación regional se ajustará, sin excepciones, a las normas que rigen el sistema de defensa nacional.

Donald Trump, Pete Hegseth y Dan Caine. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

Este viaje y la participación en la cumbre de Doral se consolidan como una pieza central en la estrategia de la gestión de Milei para profundizar la relación bilateral con Estados Unidos y alinearse con sus prioridades de defensa y seguridad. Tras finalizar la conferencia en Florida, el secretario Pete Hegseth continuará su agenda en Tampa, en la sede del Comando Central estadounidense, a los fines de seguir coordinando la estrategia entre los distintos mandos regionales.