Irán Foto: REUTERS

Irán advirtió que “responderá” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, calificándolo de “bandidaje” y “piratería”.

“Si el ejército estadounidense invasor continúa con el bloqueo, el bandidaje y la piratería en la región, deben tener por seguro que se enfrentarán a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, aseguró el comandante central del ejército Khatam Al-Anbiya a través de un comunicado.

Misil en exhibición durante el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán. Foto: Reuters (Majid Asgaripour)

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió.

Negociaciones en riesgo

Irán ya ha informado que no tiene intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses y que la visita de Araqchi a Pakistán es la primera de la gira regional que llevará al diplomático en los próximos días a Omán y Rusia.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: Reuters (Ramil Sitdikov)

El alto el fuego se ha extendido sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia, pero también prolonga la incertidumbre.