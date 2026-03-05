Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Foto: NA.

La escalada de tensión militar en Medio Oriente marcada por el reciente endurecimiento de la postura de Estados Unidos e Israel frente a Irán tuvo una consecuencia directa sobre la comunidad argentina en el exterior. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 ciudadanos solicitaron asistencia consular urgente para abandonar la zona de conflicto y retornar al país.

El gobierno de Javier Milei se encuentra en plena coordinación de protocolos de asistencia a través del área de Cancillería frente a un escenario que se volvió sumamente complejo en las últimas horas. La mayor parte de las solicitudes proviene de ciudadanos que se encuentran en países donde la inestabilidad provocó el cierre de espacios aéreos, la cancelación masiva de vuelos comerciales y la interrupción de las vías terrestres de salida.

En este contexto, la mayoría de los argentinos varados se encuentran en ciudades que vieron alterada su rutina operativa debido a la alerta militar. En este momento, la falta de conectividad aérea es el principal obstáculo para que las familias y los turistas puedan emprender el regreso por sus propios medios.

El Aeropuerto Internacional Imán Jomeiní, en Irán. Foto: Wikipendia.

El operativo que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación busca priorizar la seguridad de los ciudadanos gestionando corredores seguros y alternativas de transporte en un contexto de altísima volatilidad.

“No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, se lamentó Virginia Luca, una argentina varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, en diálogo con Infobae En Vivo.

Cabe resaltar que incremento de tensiones del conflicto generó la cancelación de alrededor de 18.000 vuelos con origen o destino en Medio Oriente, lo que equivale a más de la mitad de las operaciones aéreas programadas en la zona. Esta situación no afecta únicamente a Israel: centros clave de conectividad como Dubai, Qatar, Abu Dhabi y El Líbano quedaron prácticamente aislados, volviéndose inalcanzables por vía comercial. Como consecuencia directa de este cierre del espacio aéreo, se estima que unos 100.000 ciudadanos israelíes permanecen varados en el exterior sin posibilidad de retornar a su país.

Manifestación en condena de las recientes acciones militares israelíes en el Líbano. Foto: REUTERS

Alerta en Medio Oriente: el trasfondo del conflicto que impacta en la movilidad a nivel global

El trasfondo de esta emergencia consular es el deterioro del diálogo diplomático. La reciente advertencia de Estados Unidos hacia las autoridades iraníes y la respuesta de los actores involucrados en la coalición hemisférica precipitaron el cierre de fronteras y la suspensión de servicios esenciales en múltiples puntos estratégicos.

Ataque de Israel contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

Especialistas en política internacional advirtieron que mientras las potencias militares sigan inmersas en una dinámica de represalias, la movilidad civil en la región se mantendrá restringida. Por el momento, la prioridad de las embajadas argentinas en la zona es mantener el contacto con cada uno de los damnificados, centralizar la información y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a los puntos de evacuación que se están definiendo junto a las autoridades locales de cada país afectado.