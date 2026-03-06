Descuentos en Changomás. Foto: Web Retail.

La cadena de supermercados ChangoMás lanzó una propuesta imperdible para sus clientes con descuentos en productos furor en el rubro de bazar, electro, muebles, entre otros. Se trata de la “Gran Feria de Liquidación” que durará hasta este domingo 8 de marzo inclusive.

Con el objetivo de mejorar la propuesta de valor hacia los clientes, ChangoMâs presentó la Gran Feria de Liquidación. Se trata de una propuesta de compra en miles de productos con descuentos exclusivos y algunas de las categorías donde se aplica la promoción son las siguientes:

Bazar

Electro

Muebles

Maquillaje

Decoración del hogar

Fragancias

Indumentaria y accesorios para el automotor

Durará del 6 al 8 de marzo. Foto: ChangoMás

Esta propuesta comenzó este viernes 6 de marzo y durará hasta el domingo 8. De esta manera, los clientes tendrán a disposición descuentos del 60%, 50% y hasta 40% en diferentes productos para renovar el hogar y aprovechar miles de artículos a precios únicos en todas las sucursales ChangoMâs del país y a través de la plataforma de eCommerce MâsOnline.