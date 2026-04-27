Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

El Gobierno enfrentará el pago de intereses por US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional este viernes. Mientras que el oficialismo busca retener los dólares del mercado de cambios, las divisas para cancelar esta deuda deberán salir del “colchón” del Banco Central de los últimos tres meses a menos que el directorio del organismo se reúna antes y apruebe un desembolso pendiente de US$1.000 millones.

En este sentido, el pago en cuestión se refiere a los intereses al préstamo del FMI en la gestión de Mauricio Macri por US$44.000 millones, que luego se extendió a la gestión Alberto Fernández y en abril se amplió por la gestión Javier Milei con un crédito adicional por US$20.000 millones. De este modo, entre 2018 y febrero pasado, Argentina abonó al organismo US$15.149 millones en intereses, lo que representa el 30% del monto original del préstamo.

Dólares Foto: Foto generada con IA

Acuerdo con el FMI y el plan financiero del Gobierno

Luis Caputo, en su rol de ministro de Economía, logró un acuerdo técnico con el staff del FMI hace 10 días para que le aprueben la segunda revisión del programa y libere el financiamiento. “Nuestro plan es poder acudir al directorio en algún momento a principios o mediados de mayo y estamos preparando los documentos para ello”, afirmó el vicedirector del FMI para la región, Luis Cubeddu, hace poco más de una semana.

Dentro del equipo económico prevalece un clima de confianza tras el encuentro entre la directora del organismo, Kristalina Georgieva, y Luis Caputo junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo. En esa línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza, señaló el jueves que Roberto Cardarelli Cubeddu “estaba muy satisfecho” con la adquisición de US$6.685 millones en reservas y estimó que podrían superarse los US$17.000 millones en el año si se mantiene el ritmo actual.

Kristalina Georgieva, FMI Foto: EFE

Aunque el Gobierno obtuvo el aval del Fondo para avanzar con su estrategia financiera “diversificada”, el rendimiento de Argentina se vio condicionado por las tensiones en los mercados internacionales derivadas del alza en las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En ese escenario, el riesgo país trepó a 557 puntos la semana pasada y el dólar mayorista avanzó un 3%, mientras que las acciones locales medidas en dólares cayeron un 4%.

Tras descartar la salida al mercado en febrero, el equipo económico confirmó su esquema para afrontar la deuda privada mediante la colocación de bonos en dólares, procesos de privatización y créditos respaldados por organismos multilaterales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó días atrás en el streaming de El Cronista que estas fuentes alternativas permitirán cubrir “íntegramente” los vencimientos en dólares con el sector privado previstos para julio de 2026, y enero y julio de 2027.

Cuál es la situación crediticia de la Argentina

Argentina se enfrenta a compromisos por US$30.000 millones entre 2026 y 2027, de los cuales US$12.800 millones son de bonistas privados. Para atender estas necesidades, el Gobierno busca incorporar al menos US$4.000 millones mediante préstamos “garantizados” que negoció con el Banco Mundial, el BID y la CAF en Washington. El objetivo es profundizar esa estrategia en los próximos meses para conseguir financiamiento de entidades privadas, como JP Morgan.

No obstante, aún persisten interrogantes sobre si el Gobierno logrará reunir los dólares necesarios para afrontar todos los vencimientos hasta las elecciones presidenciales. Fuentes de Wall Street señalan que el objetivo de las garantías es acceder a financiamiento bancario, mientras que en el mercado local tampoco descartan la colocación de un bono respaldado por hasta US$10.000 millones a una tasa del 6%. “Ellos no quieren emitir bonos garantizados”, afirmó un inversor desde Londres.

Wall Street. Foto: REUTERS

Desde el comienzo de la gestión, el Gobierno debió recurrir a tres préstamos REPO con entidades de Wall Street para cubrir los pagos a los bonistas. Aunque Cubeddu consideró esa vía como una fuente de financiamiento, Furiase la desestimó en las últimas horas y dejó entrever la posibilidad de captar divisas mediante el Bonte 2030, un bono en pesos a tasa fija que se suscribe en dólares y que el Tesoro había dejado de lado el año pasado por la suba de las tasas. El martes habrá una nueva licitación.

Mientras tanto, el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, calcula que el Tesoro cuenta con apenas US$500 millones en depósitos en dólares. A su vez, el economista Fernando Marull sostiene que, si se concreta un préstamo garantizado por US$4.000 millones, habría divisas suficientes para cumplir con los bonistas.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional fijó como objetivo que el Banco Central de la República Argentina acumule reservas netas por US$8.000 millones en 2026. De acuerdo con EcoGo, ya se habrían sumado unos US$3.200 millones, por lo que restaría adquirir alrededor de US$9.200 millones para alcanzar la meta.