Wall Street. Foto: REUTERS

El paso del equipo económico argentino por Washington dejó una señal clara para los mercados internacionales: hay respaldo al rumbo económico actual, pero también una preocupación que empieza a ganar volumen en los informes de Wall Street. El gobierno de Javier Milei logró convencer a inversores y organismos multilaterales de que la estabilización macroeconómica avanza. Sin embargo, el foco ya no está solo en el presente, sino en qué tan sostenible será este esquema rumbo a 2027.

Durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, analistas de bancos globales, fondos de inversión y calificadoras de riesgo pusieron bajo la lupa tres pilares centrales del programa económico: disciplina fiscal, acumulación de reservas y acceso al financiamiento externo. En los dos primeros, el balance es mayormente positivo. En el tercero, aparecen las dudas.

Javier Milei recibió al magnate Peter Thiel en la Casa Rosada. Foto: X @OPRArgentina

El entusiasmo: ajuste fiscal, reformas y señales promercado

Los grandes jugadores de Wall Street coinciden en un diagnóstico: Argentina muestra avances concretos que no se veían en años. El equilibrio fiscal dejó de ser una promesa para transformarse en un dato observable, con un presupuesto ordenado y una fuerte contracción del gasto público.

A esto se suma una política monetaria restrictiva, un esquema cambiario más previsible y reformas estructurales que apuntan a sectores estratégicos, como energía y minería, que concentran el interés de los fondos internacionales. En los encuentros privados, el mensaje oficial fue claro: no habrá marcha atrás con el ajuste ni con la desregulación, incluso en un contexto político más desafiante.

Este enfoque fue bien recibido por bancos de inversión como UBS, que destacaron que el equipo económico transmite confianza y previsibilidad, dos activos escasos en la historia reciente del país. También el FMI reconoció avances técnicos en las revisiones del programa y valoró el impulso reformista posterior a las elecciones legislativas.

Reservas y riesgo país: el punto que todavía no cierra

A pesar del tono optimista, Wall Street marca una inconsistencia que aún pesa sobre los activos argentinos: el riesgo país sigue elevado. Esto limita la posibilidad de volver a los mercados internacionales de deuda en condiciones razonables.

Wall Street. Foto: REUTERS

La lectura de los inversores es pragmática: mientras los spreads se mantengan altos, Argentina seguirá dependiendo del financiamiento oficial y de la acumulación genuina de divisas. Aunque hubo mejoras en las reservas, el volumen todavía no resulta suficiente para despejar por completo los temores.

Las agencias calificadoras observan de cerca este proceso y analizan una eventual mejora en la nota soberana, actualmente en niveles muy bajos. Un ascenso dependerá de tres variables clave: mayor solidez en la balanza de pagos, reservas sostenidas y margen financiero para afrontar shocks externos.

La gran duda: cómo llega el plan económico a 2027

El principal interrogante que aparece en casi todos los informes es el mismo: el año 2027. No solo por su carga electoral, sino por los importantes vencimientos de deuda que deberá afrontar el país en ese período.

Los inversores reconocen que el gobierno logró implementar medidas impopulares con rapidez, pero advierten que la verdadera prueba será sostener ese compromiso cuando el calendario político empiece a condicionar las decisiones. En ese escenario, cualquier señal de relajación fiscal o monetaria podría reactivar la desconfianza.

También se menciona la necesidad de que el crecimiento económico se vuelva más homogéneo. Persisten sectores rezagados, inflación resistente en algunos rubros y un consumo que todavía no termina de consolidarse. Para Wall Street, la estabilización ya comenzó, pero la consolidación todavía no está garantizada.

El veredicto de los mercados

El consenso es claro: Argentina recuperó credibilidad técnica, algo que parecía imposible hace pocos años. Milei y su equipo lograron instalar un programa coherente y consistente. Sin embargo, Wall Street no se mueve por simpatías, sino por escenarios de largo plazo.

Hoy, el mercado acompaña. Pero la pregunta que sobrevuela cada reporte es inevitable: ¿podrá el Gobierno sostener el rumbo hasta 2027 sin desviarse?

La respuesta a esa incógnita será, probablemente, la que determine si el entusiasmo actual se transforma en una verdadera vuelta de Argentina al radar financiero global.