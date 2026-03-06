Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI. Foto: NA

En un escenario donde el valor de la carne sigue siendo uno de los temas más sensibles del consumo diario, los descuentos de Cuenta DNI vuelven a posicionarse como una herramienta clave para aliviar el gasto familiar. Durante marzo de 2026, la billetera digital del Banco Provincia relanzó su esquema de beneficios con una novedad importante: más días disponibles para aprovechar los reintegros.

El cambio más destacado es que la promoción en comercios de cercanía —que incluye carnicerías, granjas y pescaderías— estará vigente cinco días a la semana. Esto amplía considerablemente las posibilidades de acceder al descuento, ya que en meses anteriores muchos usuarios no llegaban a utilizar el tope semanal de reintegro. Con más jornadas habilitadas, el ahorro potencial crece y se vuelve más fácil de aprovechar.

Cómo aprovechar el 20% de descuento en carnicerías. Foto: Noticias Argentinas.

Cómo aprovechar el 20% de descuento en carnicerías con Cuenta DNI

El beneficio más buscado del mes es el que aplica a los comercios de barrio, dentro de los cuales se encuentran las carnicerías. La promoción ofrece:

20% de descuento de lunes a viernes.

Tope de reintegro de $5.000 por semana.

El tope se alcanza con $25.000 en consumos.

Cómo combinar promociones de Cuenta DNI para ahorrar más

Sin embargo, hay un detalle que puede hacer que el ahorro sea aún mayor: la posibilidad de combinar promociones en determinados días.

Lunes y martes : el descuento en comercios de cercanía puede sumarse al 10% en librerías.

Miércoles y jueves: se agrega el 10% en farmacias y perfumerías, beneficio que además no tiene tope de reintegro.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Gracias a estas combinaciones, algunos usuarios pueden llegar a obtener ahorros cercanos al 35% en ciertos días de la semana.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Además del beneficio en carnicerías y comercios de barrio, durante marzo también se mantienen otras promociones activas:

Gastronomía : 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona.

Full YPF: 25% de ahorro los fines de semana en locales adheridos (no incluye combustibles), con tope semanal de $8.000.

Supermercados: promociones disponibles durante los siete días de la semana en distintas cadenas de la provincia.

Jubilados y pensionados del Banco Provincia: cuentan con 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con tope de $6.000 semanales.

Universidades: 40% de descuento diario en comercios ubicados dentro de universidades bonaerenses, también con tope semanal de $6.000.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

De esta manera, el programa de beneficios busca ofrecer más oportunidades de ahorro en distintos rubros del consumo cotidiano, algo especialmente valorado en un contexto donde cada promoción puede marcar la diferencia en el presupuesto del hogar.