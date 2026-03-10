Empresa láctea Verónica. Foto: Redes sociales

La empresa láctea Verónica sufre una profunda crisis con suspensión de empleados y reducción de la jornada laboral, además de una caída de la producción por falta de materia prima.

“Atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad teniendo en cuenta los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”, asegura una carta que envió la firma a sus empleados en tiempos de crisis.

“Por lo expuesto, y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias", continúa.

A la espera de un comprador

La empresa negocia su venta con Alimentos Fransro SRL, una firma ligada a la provisión de alimentos al Estado a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentra investigada por corrupción.

Previamente, mantuvo conversaciones con Adecoagro, Savencia y Punta del Agua, pero las negociaciones no prosperaron.

El valor de mercado de Verónica se ubicaría entre los USD 60 millones y los USD 70 millones, una cifra que la familia propietaria consideraba insuficiente.

Sin embargo, en el mercado aseguraron que los dueños aspiraban a obtener al menos USD 100 millones por la empresa.