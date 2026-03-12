Aumento para jubilados y asignaciones de ANSES:

Aumento para jubilados y asignaciones de ANSES. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En línea con la inflación de febrero 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 2,9% en abril.

De esta manera, la jubilación mínima pasó de $369.493 a $380.208. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $450.208.

Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobro en abril 2026?

Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.208. De mantenerse el bono de $70.000, el total pasará a ser de $450.208.

Jubilación máxima : $2.567.971. Cabe señalar que quienes se encuentran en este grupo no reciben el bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.167 y un total de $374.167 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez : pasan a cobrar $266.147. Sumando el bono, el depósito llega a $336.147.

PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $380.208.

Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en abril continúe este beneficio.

Aumento para jubilados. Foto: ANSES

Aumentan las asignaciones familiares: cuánto cobro en abril 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para abril 2026 quedan de la siguiente manera: