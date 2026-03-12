Aumento para jubilados y asignaciones de ANSES: cuánto cobro en abril 2026 tras la inflación de febrero
En línea con el IPC anunciado por el INDEC, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones de la ANSES aumentarán un 2,9% en el cuarto mes del año. De cuánto son los montos con el bono de $70000.
En línea con la inflación de febrero 2026 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán 2,9% en abril.
De esta manera, la jubilación mínima pasó de $369.493 a $380.208. En tanto, con el bono de $70.000 adicional el Gobierno otorga a los que menos ganan, la jubilación más baja llegaría a $450.208.
Aumento para jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuánto cobro en abril 2026?
Con el nuevo dato de la inflación, los distintos beneficios abonados por ANSES quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $380.208. De mantenerse el bono de $70.000, el total pasará a ser de $450.208.
- Jubilación máxima: $2.567.971. Cabe señalar que quienes se encuentran en este grupo no reciben el bono.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.167 y un total de $374.167 con el bono incluido.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: pasan a cobrar $266.147. Sumando el bono, el depósito llega a $336.147.
- PNC Madre de 7 hijos: se equipara a la jubilación mínima, por lo que el monto queda en $380.208.
Es importante recordar que el bono de $70.000 para jubilados y pensionados todavía no fue confirmado oficialmente. Pese a ello, se espera que en abril continúe este beneficio.
Aumentan las asignaciones familiares: cuánto cobro en abril 2026
Las asignaciones familiares también se actualizan según el IPC. Los montos para abril 2026 quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal Por Hijo (AUH): $136.624 (el monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- AUH por Hijo con Discapacidad: $445.139 (el monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valor general).
- Asignación por Embarazo (AUE): $139.767
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): el primer tramo de ingresos quedaría en $71.846.