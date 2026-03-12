La fábrica de baterías Moura en Pilar cerrará sus puertas para importar desde Brasil. Foto: Gentileza Provincial

La empresa brasileña Moura decidió dejar de fabricar baterías para camiones en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar y planea abastecer ese segmento mediante importaciones desde Brasil.

La rotunda medida implicará el cierre de dos líneas de producción en la fábrica local, según informaron fuentes gremiales.

Moura decidió dejar de fabricar baterías para camiones en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar. Foto: Gentileza La Arena

La compañía fue fundada en 1957 en la ciudad de Belo Jardim, en el estado de Pernambuco, por Edson Mororó Moura y su esposa Conceição Moura.

En 2012, instaló su planta en la Parque Industrial de Pilar, en una decisión considerada un hito para la empresa, ya que fue la primera vez que inició producción fuera de Brasil.

Inicialmente centrada en el sector automotriz, la compañía brasileña amplió con el tiempo su actividad hacia otros segmentos. Actualmente, fabrica baterías y sistemas de almacenamiento de energía para distintas aplicaciones industriales y de movilidad.

25 puestos de trabajo en riesgo tras el cierre de dos fábricas de Moura

Frente a esta situación, la empresa abrió un programa de retiros voluntarios, al que ya se acogieron algunos empleados, mientras que el Sindicato Químico de Pilar mantiene negociaciones para intentar reubicar al resto del personal afectado.

En la planta trabajan alrededor de 180 personas, entre operarios, administrativos y personal de logística, conforme la información publicada por el medio local ‘Pilar a Diario’.

En la planta de Moura en Pilar trabajan alrededor de 180 personas, entre operarios, administrativos y personal de logística. Foto: Gentileza El Ancasti

El secretario general del sindicato, Sergio González, indicó al mismo medio que la decisión se enmarca en un contexto complejo para la industria.

“Esto se da en el contexto de la reforma laboral. Encima, no hay con quién hablar en el Gobierno para tratar de buscar soluciones”, señaló con enojo y frustración, González.

Por otro lado, desde el gremio remarcaron que la empresa no manifestó intención de retirarse del país, aunque persiste la preocupación por la posible reducción de otras líneas de producción en el futuro.