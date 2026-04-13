El restaurante con jardín gigante que es furor en CABA. Foto: Google Maps

A pocos metros del tránsito de Avenida Libertador, un espacio verde y calmado se volvió lugar de encuentro. Se trata de Aire Libre, inaugurado en enero de 2025. El restaurante creció rápido como plan gastronómico y gracias a una decisión poco común: preservar dos árboles centenarios y construir todo alrededor de ellos.

El local ocupa 900 metros cuadrados y funciona como jardín todo el año. Sombra, cerramientos vidriados y un sistema de ambiente climatizado permiten comer al aire libre tanto en verano como en invierno, sin resignar comfort.

El interior del lugar acompaña esa lógica. Madera maciza, plantas a distintas alturas y una cocina a la vista conectan el salón con el jardín. Un segundo nivel suma mesas más tranquilas, pensadas para encuentros largos o reuniones de trabajo, sin perder la vista del verde.

El restaurante sensación en el corazón de Belgrano Foto: IG: @AireLibre.BA

La historia de los dos árboles centenarios que marcan el diseño del restaurante

Antes de trazar planos, el proyecto tomó una definición clave: los árboles no se mueven. Los ejemplares que ya estaban en el terreno condicionaron alturas, circulaciones y materiales, una rareza en una ciudad donde suele priorizarse la posibilidad de poner más mesas.

Uno de los árboles incluso atraviesa la losa y asoma sobre la cocina. El crecimiento natural marcó el límite de la obra y terminó convirtiéndose en el sello del lugar: el espacio se adapta a la naturaleza y no al revés.

Qué comer en el restaurante con el jardín más impactante de Belgrano

La cocina lleva la firma del chef Julián del Pino, quien trabajo en restaurantes de primer nivel como Vico y Bagatelle. La carta propone raciones para compartir y platos principales que reinterpretan sabores conocidos con técnicas especiales.

El chef de uno de los bodegones modernos más codiciados de la ciudad de Buenos Aires Foto: IG: @AireLibre.BA

Las empanadas salen del horno de barro, las carnes pasan por parrilla de roldanas y los pescados se trabajan con cocciones suaves. Hay opciones como cordero patagónico braseado, pesca del día con vegetales y pastel de papas con hongos.

El menú invita a armar el recorrido sin reglas. La idea es probar distintas preparaciones y extender la sobremesa para disfrutar del entorno natural, en una propuesta que se ubica entre el bodegón moderno y el restaurante de autor accesible.

Gastronomía en Buenos Aires: dónde queda y cómo llegar a Aire Libre

Aire Libre está en Libertador 6327, en el corazón de Belgrano. Para quienes llegan en auto, ofrece estacionamiento gratuito a media cuadra, sobre Blanco Encalada 1458, un plus poco habitual en la zona.

El local abre desde las 18, un horario que marca el pulso del lugar y explica buena parte de su éxito. La propuesta está pensada para funcionar como punto de encuentro de after office, primeras copas y cenas sin apuro, con mesas que suelen extenderse varias horas.

La barra tiene un rol central y no actúa solo como antesala de la mesa. Muchas visitas se desenvuelven ahí, con raciones para compartir, coctelería clásica y vinos por copa, en un clima más distendido que acompaña la caída del sol y el encendido gradual del jardín.

A medida que avanza la noche, el espacio muta sin perder calma. La iluminación cálida, el verde que se recorta contra el vidrio y la amplitud del predio permiten que convivan distintos ritmos: cenas largas, encuentros informales y sobremesas que se estiran, incluso en plena semana.